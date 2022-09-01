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  • Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur’un Atatürk'e hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı. Ne Mutlu Türk'üm diyene sözü için

Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur’un Atatürk'e hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı. Ne Mutlu Türk'üm diyene sözü için bakın ne diyor

Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur’un Atatürk’ün “Ne Mutlu Türk'üm diyene” sözlerine ırkçılık diyerek hakaret ettiği görüntü ortaya çıktı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 13:31
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Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur’un Atatürk'e hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı. Ne Mutlu Türk'üm diyene sözü için ırkçılık dedi

Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur’un Atatürk'e hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı. Ne Mutlu Türk'üm diyene sözü için bakın ne diyor
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Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur’un, Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku'nun bitiminde Cumhuriyet Bayramı tebriki için “Ne Mutlu Türk'üm diyene” kullandığı sözlere ilişkin ırkçılık dediği görüntüler ortaya çıktı.

Uğur, söz konusu görüntülerde şu ifadeleri kullandı:

“Eski genetik kodlarına işlemiş o ırkçılık o ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ anlayışı devam ediyor ve bunun tezahürünü de birtakım medya organlarında ya da birtakım az da kalsa siyaset organlarında görebiliyoruz.”

ULU ÖNDER ATATÜRK ONUNCU YIL NUTKU'NDA SÖYLEMİŞTİ

Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku'nun bitiminde Cumhuriyet Bayramı tebriki için bu ifadeleri kullanmıştı:

“Büyük Türk milleti! On beş yıldan beri giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vadeden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki, bu sözlerimin hiçbirinde, milletimin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün, aynı iman ve katiyetle söylüyorum ki, millî ülküye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin, büyük millet olduğunu bütün medeni alem, az zamanda, bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türk milleti! Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını, daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türküm diyene!”

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Kemal
1.09.2022 14:25
Bunlara inat NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.  
 
Batandaş
1.09.2022 14:23
Halen daha TV100 programında Gürkan Hacır, bu sözde gazeteci ve Hacı Yakışıklı isimli millet düşmanı kin nefret söylemleri olanları yayına alıyorlarya pes.  
 
Ülkücü
1.09.2022 14:20
NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE. Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur..Senin Türk olmadığın belli,kripto fetoş artığı  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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