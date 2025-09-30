Türkiye, Gazze için yapılacak toplantıya katılacak

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.
Trump, zirve sonrası ortak basın toplantısında Netanyahu'nun Gazze Planı'nı kabul ettiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından gözler Hamas'ın vereceği yanıta çevrildi.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye’nin salı günü Gazze için yapılacak arabuluculuk toplantısına katılacağını açıkladı.
Sözcü, aynı zamanda İsrail'in Doha’ya yönelik saldırılarının ardından ABD’den alınan güvenlik garantilerinden memnuniyet duyduklarını belirtti.