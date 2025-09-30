Türkiye, Gazze için yapılacak toplantıya katılacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye, Gazze için yapılacak toplantıya katılacak

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bugün yaptığı açıklamada Türkiye'nin bugün Gazze için gerçekleşecek arabuluculuk görüşmelerine katılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Trump, zirve sonrası ortak basın toplantısında Netanyahu'nun Gazze Planı'nı kabul ettiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından gözler Hamas'ın vereceği yanıta çevrildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye’nin salı günü Gazze için yapılacak arabuluculuk toplantısına katılacağını açıkladı.

Sözcü, aynı zamanda İsrail'in Doha’ya yönelik saldırılarının ardından ABD’den alınan güvenlik garantilerinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Son Haberler
Turgay Ciner’in Kasımpaşa’dan başlayıp TMSF’ye uzanan yolculuğu
Turgay Ciner’in Kasımpaşa’dan başlayıp TMSF’ye uzanan yolculuğu
29 yıl hapis cezalı firari camide uyurken enselendi!
Firari camide uyurken yakalandı!
Fenerbahçe yönetiminden sürpriz karar: Samandıra'ya geri döndü!
Fenerbahçe yönetiminden sürpriz karar: Samandıra'ya geri döndü!
İmamoğlu'nun 'çirkin' davasında duruşma tarihi belli oldu
İmamoğlu'nun 'çirkin' davasında duruşma tarihi belli oldu
Maça saatler kala Hugo Ekitike'den büyük Galatasaray itirafı!
Maça saatler kala Hugo Ekitike'den büyük Galatasaray itirafı!