Türkiye, Gazze'ye en fazla yardım malzemesi ulaştıran ülke oldu

Gazze'de barış için Türkiye'nin yoğun istihbarat diplomasisi sürerken, bölge halkının insani yardıma erişimi için çabalara hız kesmeden devam ediliyor.
Gazze'deki zor günlerin yaşandığı 7 Ekim'den bu yana dünya ülkeleri, bölge halkının insani ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuş durumda.
İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü'nün (COGAT) 7 Nisan 2024 tarihli verilerine göre, Gazze'ye yapılan yardımlarda Türkiye yüzde 26'lık payla birinci sırada yer alıyor.