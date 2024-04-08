Türkiye, Gazze'ye en fazla yardım malzemesi ulaştıran ülke oldu

Kaynak: DHA
Türkiye, Gazze'ye en fazla yardım malzemesi ulaştıran ülke oldu
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Türkiye, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere en çok insani yardım malzemesi ulaştıran ülke konumunda.

Gazze'de barış için Türkiye'nin yoğun istihbarat diplomasisi sürerken, bölge halkının insani yardıma erişimi için çabalara hız kesmeden devam ediliyor.

Gazze'deki zor günlerin yaşandığı 7 Ekim'den bu yana dünya ülkeleri, bölge halkının insani ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuş durumda.

İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü'nün (COGAT) 7 Nisan 2024 tarihli verilerine göre, Gazze'ye yapılan yardımlarda Türkiye yüzde 26'lık payla birinci sırada yer alıyor.

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