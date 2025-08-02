Türkiye Gazze’ye yelken açıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazze'ye yelken açacaklarını belirterek, "En yakın zamanda, birçok ülkede hazırlıkları yapılan uluslararası filonun Türkiye’den kalkacak gemilerini biz, Milli Görüşçü kuruluşlarımızla birlikte organize edeceğiz. Kendi gemilerimizi hazırlayacağız ve Gazze’ye yelken açacağız. ‘Bana ne İsrail’den’ deyip, ablukaları deleceğiz. ‘Bana ne Amerika’dan’ deyip, reel politiği denizin dibine gömeceğiz" dedi.

Saadet Partisi'nin İl Başkanları, Genel İdare Kurulu ve Milli Görüşçü Kuruluşlar (MİLKO) Şube Başkanları müşterek toplantısı, bugün Ankara'da bir otelde yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“BİZ, TÜM BU YAŞANANLARIN; BOP İLE İLGİLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

BOP projesine değinen Arıkan, "Durum tespiti yapmak siyaset yapmak değildir. Biz, tüm bu yaşananların, Büyük Orta Doğu Projesi ile ilgili olduğunu biliyoruz. Biraz üstünü kazıyınca altından İsrail’in güvenliğinin çıkacağını biliyoruz. Meselenin arz-ı mevuddan başka bir şey olmadığını gayet iyi biliyoruz. İşte tam da bunlardan dolayı Saadet Partisi, Milli Görüş prensipleri ile hareket ettiği için yetkiyi elinde tutanlara her türlü kaygıyı söyleyebilecek, her türlü katkıyı yapabilecek bir konumda olmak zorundadır. Sadece DEM Parti'yle bu işi yürütemezsiniz, diğer partileri de bilgilendireceksiniz dedik, gerekeni kısmen de olsa yaptılar." ifadelerini kullandı.

"BİZ BUNU KABUL ETMEMİZ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Mağarada metan gazından, kışlada yemekten, ormanda yangından, şehit vermesine dair Arıkan, "Tam, ‘Terörsüz Türkiye’yi, silahların bırakılmasını konuşurken 2025 yılında mağarada metan gazından, kışlada yemekten, ormanda yangından, şehit vermesi kabul edilemez. Biz bunu kabul etmemiz söz konusu olamaz" dedi.

"BUNU, HANGİ İKTİDAR VATANDAŞINA YAPAR"

Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomi olduğunun altını çizen Arıkan, "Şunu çok rahat ifade edebilirim ki milletimizin en önemli gündemi ekonomi. 23 yıllık AK Parti iktidarı ekonomiyi yıllardır enflasyon, vergi ve faiz üçgeninde yönetmeye çalışıyor. Hani hep diyorlar ya ‘Sebep, sonuç; iktidar sebep enflasyon sonuçtur. Enflasyon-vergi sarmalını en iyi anlatan şey araç fiyatlarıdır. 1600-2000 santimetreküplük bir aracın vergisini hesaplayalım. Aracın fiyatı, 1 buçuk milyon lira. Buna yüzde 0,8 oranında TRT payı ekleniyor; bu 12 lira. Yüzde 150 oranında ÖTV ekleniyor; bu 2 milyon 268 bin lira. Yetmiyor, buna bir de yüzde 20 oranında KDV ekleniyor; bu da 756 bin lira. Sonuçta aracın kendisi 1,5 milyon, vergisi 3 milyon. Hani hep diyorlar ya! Almanya bizi kıskanıyor. Galiba bu sefer haklılar. Öyle ya hiç araba üretmeden sadece vergiyle kim 1 arabadan 3 milyon lira kazanabilir? Allah aşkına bu nasıl taksimat? Bu nasıl bir vergilendirme? Bunu, hangi iktidar vatandaşına yapar. Ne diyorlardı, ‘Yaparsa AK Parti yapar’" şeklinde konuştu.

“KENDİ GEMİLERİMİZİ HAZIRLAYACAĞIZ; VE GAZZE’YE YELKEN AÇACAĞIZ”

Gazze'ye yelken açacaklarını vurgulayan Arıkan şunları dile getirdi:

Tarihimize dönüp bakalım. 1997’de, o zaman Milli Görüş iktidarda. 27 Filistinli şehit edildiği için El-Halil tezkeresi çıkarıldı. Şartlar ne olursa olsun biz, elimizden ne geliyorsa yapacağız. Madleen Gemisi ablukayı delemedi. Ben Türkiye başta olmak üzere dünyaya bir çağrıda bulunmuştum; "Türkiye’nin öncülük ettiği Uluslararası bir Filo kurulmalıdır. Şayet böyle bir şey olursa, Türkiye’den kalkacak ilk gemiye Saadet Partimiz öncülük edecek" demiştik. Şimdi de bu salondan aldığım güçle diyorum ki ‘Kaptan Saadet rotamız Gazze’ olacak. En yakın zamanda, birçok ülkede hazırlıkları yapılan uluslararası filonun Türkiye’den kalkacak gemilerini biz, Milli Görüşçü kuruluşlarımızla birlikte organize edeceğiz. Kendi gemilerimizi hazırlayacağız ve Gazze’ye yelken açacağız. ‘Bana ne İsrail’den’ deyip, ablukaları deleceğiz. ‘Bana ne Amerika’dan’ deyip, reel politiği denizin dibine gömeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun! Çalışmalarımızın ayrıntıları ve takvimi önümüzdeki günlerde teşkilatımızla ve aziz milletimizle paylaşacağız.”