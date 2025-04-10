Türkiye, genç kadın futbolunda dünyaya organizasyon başarısını kanıtladı

Turnuvada, 5 farklı konfederasyondan (AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL ve UEFA) 8 ülkenin genç kadın millî takımları mücadele etti.

KOLOMBİYA ŞAMPİYON, TÜM MAÇLAR HEYECAN DOLU

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, "Tayland, Zambiya, Kolombiya, Finlandiya, Lübnan, Jamaika ve Tanzanya'nın katıldığı turnuvada inanılmaz maçlar yaşandı. Final dahil üç maç uzatmaya giderken, Kolombiya şampiyonluğa ulaştı" dedi.

KADIN FUTBOLUNDA TÜRKİYE DAMGASI

Aküzüm, organizasyonun kusursuz geçtiğini vurgulayarak, "TFF ekibi, dünyaya Türkiye'nin organizasyon başarısını bir kez daha gösterdi. Ayrıca, kadın futbolunda aynı anda dört farklı turnuva yapıldı. A Millî Takım, U19 ve U16 takımlarımızın performansları, bu sporda ne kadar hızlı yükseldiğimizin kanıtı" ifadelerini kullandı.