Türkiye Gençlik Partisi'nin hukuki varlığı sona erdi

Türkiye Gençlik Partisi'nin faaliyetlerine son verildiği ve bu durumun hukuki sonuçlarının yürürlüğe girdiği, Resmi Gazete'de yer alan bir duyuru ile kamuoyuna ilan edildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karar, partinin kendi iç dinamikleri nedeniyle dağıldığını ve bu nedenle varlığının sona erdiğini resmen onayladı. İlgili yasal düzenlemelere göre, partinin varlıkları devlete devredilmiş bulunmakta. Karar, Siyasi Partiler ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine dayanarak alındı ve partinin mal varlıklarının Hazine'ye intikal etmesini içermekte. Böylece, Türkiye Gençlik Partisi'nin siyasi sahnede var olan yasal statüsü sona erdi.