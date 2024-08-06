Türkiye Gençlik Partisi'nin hukuki varlığı sona erdi

Kaynak: ANKA
Türkiye Gençlik Partisi'nin hukuki varlığı sona erdi

Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yer alan kararına istinaden, Türkiye Gençlik Partisi'nin gerekli kongreyi belirlenen süre içerisinde gerçekleştirememesi ve statüsü gereği kurması gereken organları kurmaması nedeniyle feshedildiği ve yasal varlığının sonlandığı belirlendi.

Türkiye Gençlik Partisi'nin faaliyetlerine son verildiği ve bu durumun hukuki sonuçlarının yürürlüğe girdiği, Resmi Gazete'de yer alan bir duyuru ile kamuoyuna ilan edildi.

ek1-1640178320.pngYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karar, partinin kendi iç dinamikleri nedeniyle dağıldığını ve bu nedenle varlığının sona erdiğini resmen onayladı. İlgili yasal düzenlemelere göre, partinin varlıkları devlete devredilmiş bulunmakta. Karar, Siyasi Partiler ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine dayanarak alındı ve partinin mal varlıklarının Hazine'ye intikal etmesini içermekte. Böylece, Türkiye Gençlik Partisi'nin siyasi sahnede var olan yasal statüsü sona erdi.

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