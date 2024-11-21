Türkiye genelinde sıcaklıklar 10 ila 15 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaştığı uyarıya göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak, Türkiye genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde de yer yer 18 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; cumartesi günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

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Pazar günü ilk saatlerden itibaren, Türkiye’nin iç kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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Yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek çarşamba günü Türkiye’yi terk edeceği öngörülüyor.

MGM'den yapılan açıklamaya göre, hafta sonunda bazı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları değerleri ise şöyle:

"Ankara:-3/2, İstanbul: 3/7, İzmir: 4/11, Antalya: 7/15, Bursa: 0/8, Eskişehir:-5/1, Konya: -5/1, Kayseri:-10/-2, Bolu:-2/1, Samsun: 6/9, Trabzon: 7/10, Erzurum:-10/-7, Diyarbakır:-4/4." (DHA)