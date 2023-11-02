Türkiye gıda enflasyonunda dünya dördüncüsü oldu

Dünya Bankası'nın eylül ayına ilişkin gıda enflasyonu verilerine göre Türkiye; Lübnan, Arjantin ve Venezuela'dan sonra yurt içi gıda enflasyonunun en yüksek seyrettiği ülke oldu. Dünya Bankası'nın gıda güvenliği endeksine göre, reel gıda fiyat enflasyonu, istatistik elde edilen 170 ülkenin yüzde 77'sinde genel enflasyonun üzerinde ölçüldü. Dünya Bankası'nın eylül ayı verilerini baz alarak hazırladığı rapora göre Türkiye, yüzde 76 gıda enflasyonu ile fiyatların en hızlığı arttığı 4. ülke oldu.

REEL GIDA ENFLASYONU YÜZDE 14

Reel gıda enflasyonu yüzde 14 olarak ölçülen Türkiye bu sıralamada da Mısır, Lübnan ve Ruanda'nın ardından 4. sırada yer aldı.

İLK 3'TE VENEZUELA, LÜBNAN VE ARJANTİN VAR

Listeye göre gıda fiyatlarının en hızlı arttığı 3 ülke ise dünyada en kötü ekonomik gidişata sahip Venezuela, Lübnan ve Arjantin oldu. Dünya Bankası raporunda, dünya genelinde düşük gelirli ülkelerin yüzde 57,1’inin, alt orta gelirli ülkelerin yüzde 83’ünün, üst orta gelirli ülkelerin yüzde 59’unun, yüksek gelirli ülkelerin yüzde ise 64,3’ünün yüzde 5’in üzerinde gıda enflasyonuna sahip olduğu belirtildi.