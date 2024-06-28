Türkiye gri listeye İsmet Paşa zamanında mı girdi? Maliye Bakanlığı, "Türkiye, terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla mücadeleyi sürdürecektir" dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin FATF’nin gri listedeki durumunun masaya yatırıldığı bir toplantıda sunum yapmak için Singapur’un yolunu tuttu. Türkiye’nin beklediği haber

Şimşek’ten geldi. Bakan Şimşek sosyal medya hesabından “Başardık” mesajını paylaşarak açıkladı.

Mehmet Şimşek’in paylaşımının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı gri listeye dair açıklamada bulundu.

Hazine ve Bakanlığı” Hazine ve Maliye Bakanlığı: Türkiye, terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini bundan sonra da uluslararası standartlarla tam uyum içinde kararlılıkla yürütecektir.” İfadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı’nın sayfasında şu açıklamalara yer verdi:

FATF NEDİR?

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu ya da FATF, 1989 senesinde G-7 ülkelerince OECD bünyesinde kurulmuştur. FATF'nin kurulmasıyla bir anlamda karaparanın aklanmasıyla mücadeleye dair tavsiyeler bütünü oluşturulmuştur.

GRİ LİSTE NEYİ İFADE EDİYOR?

Gri liste, Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF) tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz kalan ülkeleri ortaya çıkarmak maksadıyla oluşturulan bir listedir.

TÜRKİYE GRİ LİSTEYE NE ZAMAN GİRDİ?

2021’de FATF Gri Listeye girmiş ve girdiği günden beri bu listeden çıkmaya çalışıyor. Son genel seçimde ekonomiye getirilen Şimşek ve ekibinin en büyük hedeflerinden birisi de FATF Gri Listeden çıkabilmek oldu.

Bugün Singapur’da Gri Liste için toplantıda olan Bakan Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından “Başardık” ifadesini kullanarak Türkiye’nin 3 sene sonra gri listeden çıktığını açıkladı.