Türkiye gruptan nasıl çıkar? Son 16 turunda muhtemel rakipler

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

A Milli Takım EURO 2024'te yer aldığı F Grubu'nda Gürcistan'ı 3-1 yendi, Portekiz'e ise 3-0 yenildi. Grupta son maçta bu gece Çekya ile karşılaşacak.

Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar? Son 16 turuna çıkarsa hangi takımla karşılaşabilir?

Bu soruların yanıtları da şöyle:

- Milli Takım bu akşam Çekya ile berabere bile kalsa Portekiz-Gürcistan maçının sonucuna bakmadan grubu ikinci sırada bitirerek son 16 turuna kalacak. Grubu ikinci sırada bitirmesi durumunda da D Grubu lideri Avusturya ile son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

- Peki ya yenilirse... O zaman Gürcistan Portekiz'i sürpriz yapıp yenerse grupta son sıraya inecek ve elenecek. Gürcistan puan kaybederse en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girmesi gerekecek. O zaman da son 16 turunda mücadele edecek. Ama son 16 turundaki rakibi İngiltere ya da İspanya olacak.

