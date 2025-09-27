Türkiye, güçlenen silah sanayii ile bölgenin güçlü oyuncusu

Seçil Kılıç / Yeniçağ

Mesut Çilli, “Gururla söylüyorum ki, 20 mm Burun Topu tamamen yerli emek ve malzeme ile geliştirdiğimiz bir silah olup hem Türkiye’de kullanılacak hem de yurtdışına ihraç edeceğimiz her Atak Helikopteri’nde yer alacak” dedi.

Türkiye, savunma alanında giderek büüyor. Yüksek teknolojiye sahip sistemleriyle dikkat çeken Sarsılmaz, TEKNOFEST’te ziyaretçilere artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi sunan interaktif bir alan da oluşturdu.

Sarsılmaz’ın, uzaktan komutalı silah sistemleri, HÜRKUŞ uçaklarına entegre edilebilen 12.7 mm Kanat Altı Silah Podu ve Atak Helikopterleri için tasarlanan 20 mm burun topuyla festivalin gözdeleri arasında yer aldı. Stantında bazı modellerini gençlere deneyimleme fırsatı da sunan Sarsılmaz’ın yerli ve milli ürünleri ile savunma sanayiimize dair projelerin sektöründeki lideri olan markanın, mühendisi Mesut Çilli ve sektöre dair gelişmeleri de Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Murat Akalın ile konuştuk.

Sayın Akalın, öncelikle bize Sarsılmaz Silah’tan bahseder misiniz?

Sarsılmaz, 150 yıla yaklaşan köklü geçmişi, ileri mühendislik kabiliyeti ve teknolojik altyapısıyla Türk savunma sanayisinin öncü markalarından biridir. 1880 yılında temelleri atılan firmamız, bugün Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise sayılı entegre silah üretim tesislerinden birine sahiptir.

Düzce’de yer alan yüksek teknolojiye sahip entegre üretim tesisimizde; tabanca, piyade tüfeği, ağır makineli tüfek ve spor silahlarının yanı sıra, bu sistemlerle tam uyumlu mühimmat üretimi de gerçekleştiriyoruz. Böylece silah ve mühimmatı tek çatı altında sunarak, savunma sistemlerinde maksimum verimlilik ve güvenilirlik sağlıyoruz.

Ürünlerimizi 80’den fazla ülkeye ihraç ediyor, Ar-Ge yatırımlarımız ve Endüstri 4.0 uyumlu üretim altyapımızla sektöre yön veriyoruz. Türkiye’nin ilk yerli makineli tüfeği SAR 127 MT, silahlı robot SARBOT, çeşitli kalibrelerde top sistemleri ve Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri gibi özgün projelerimizle, teknoloji odaklı üretim vizyonumuzu sürdürüyoruz.

Sayın Akalın, Özellikle havacılık sektöründe mi daha belirgin bir ivme var?

İleri teknolojiler havacılık sektöründe giderek daha fazla yer alıyor. Türk savunma sanayii gökyüzüne yönelmiş durumda. İHA’larımız ve festivalde sergilenen uçaklarımızla tamamen milli üretimle bölgesel gücümüzü ortaya koyuyoruz. TUSAŞ ve Sarsılmaz ortaklığı TR Mekatronik’te havacılığa entegre ürünler geliştirirken, Ünimetal’de MIM teknolojisi başta olmak üzere gelişmiş üretim teknikleriyle havacılık sistemleri için kritik ve yüksek hassasiyetli komponentler sunuyoruz. Bu sayede, yerli üretimin sınırlarını sürekli zorlayarak, sektörün ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunmayı sürdürüyoruz.

Sayın Akalın, Savunmanın yanı sıra büyük bir ihracat katkısı da sağlanıyor değil mi?

Türkiye’nin Sarsılmaz’ı olarak, 150 yıla yaklaşan deneyimimiz ve geniş ürün yelpazemizle 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bir ordunun tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürün çeşitliliğimiz ve yüksek katma değerli ihracatımızla, yalnızca ülkemizin savunma gücünü değil, aynı zamanda küresel arenadaki etkisini ve prestijini de sürekli artırıyoruz. Böylece Türkiye’nin milli savunmadaki liderliğini sağlamlaştırıyor ve dünya savunma sanayisinde etkin bir oyuncu olmaya devam ediyoruz.

Sayın Çilli, Festivalde de en çok ilgi gören Atak Helikopteri’nin 20 mm Burun Topu’nu da ürettiniz. Bu ürünü anlatır mısınız?

Atak Helikopteri'ne entegre edilen 20 mm Burun Topu, yüzde yüz yerli malzeme ve imkanlarla, Türk mühendislerinin emeğiyle geliştirilen milli bir silah sistemidir. 20x102 mm kalibrede, elektrikle ateşlemeli mühimmat kullanan bu sistem, 3 döner namlulu yapısıyla yüksek ateş gücü sağlamaktadır.

Sadece mekanik aksamı değil, elektronik kontrol birimleri ve yazılımı da tamamen yerli olarak geliştirilmiştir. Geliştirme sürecinin ardından tüm çevresel koşul testlerinden başarıyla geçti. Aşırı sıcak, soğuk, kum ve toz gibi zorlu koşullarda yapılan kalibrasyon ve dayanıklılık testleri, Savunma Sanayii Başkanlığı denetiminde tamamlandı.

Şu ana kadar 90 binden fazla mühimmatla yapılan atışlarda üstün performans sergileyen bu silah, artık Atak Helikopterine entegre edilmiş şekilde güvenlik güçlerimizin aktif envanterinde yer alıyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz bu sistemle büyük bir gurur duyuyoruz.

Sayın Çilli, Tüm Atak Helikopterlerinde olacak değil mi bu silah?

Gururla söylüyorum ki, 20 mm Burun Topu tamamen yerli emek ve malzeme ile geliştirdiğimiz bir silah olup hem Türkiye’de kullanılacak hem de yurtdışına ihraç edeceğimiz her Atak Helikopteri’nde yer alacak. Silahın en büyük özelliği tamamen yerli imkanlarla geliştirilmiş ve üretiliyor olması.

Sayın Çilli, Bu silaha dair alıcılarına eğitimler de veriyor musunuz?

Silahların entegresyon kısmındaki testlere biz de gözlemci olarak katılıyor ve teknisyenlerine silahı kullanıma hazır hale getirebilmesi için eğitim veriyoruz.

Sayın Çilli, Silahın kapasitesinden bahsedermisiniz?

Dakikada 750 mermi atabilen bir silah bu ve elektrik motoru sayesinde bu sayıyı arttırmak da mümkün.

Sayın Akalın, Türk Savunma sanayii son yıllarda çok gelişiyor değil mi? Türk askeri politikası savunma odaklı olduğu için biz bu ürünlere tamamen savunma odaklı demeliyiz değil mi?

Son yıllarda Türk savunma sanayii büyük bir atılım gerçekleştirdi. Sarsılmaz olarak bu gelişimin öncülerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Kara, hava ve deniz kuvvetlerinin en zorlu ihtiyaçlarını karşılayacak yüksek teknoloji ve yüzde yüz yerli çözümlerle milli gücümüzü pekiştiriyoruz. Ülkemizin güvenliği için inovasyon ve kaliteyi temel ilkemiz kabul ederek, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.