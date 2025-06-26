Türkiye gündemine bomba gibi düşecek Kılıçdaroğlu - İmamoğlu iddiası! Timur Soykan açıkladı

CHP'de kurultay iddiaları artarak devam ediyor. Tüm Türkiye 30 Haziran gününe gündeme bomba gibi düşecek bir iddia BirGün yazarı ve Onlar TV'den Timur Soykan tarafından ortaya atıldı.

Gazeteciler Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu’nun YouTube’da birlikte hazırladığı ‘Onlar TV‘ adlı YouTube kanalındaki programda Timur Soykan, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu için söylediği sözleri aktardı.

Timur Soykan yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"Ekrem İmamoğlu diyor ki, Genel Başkanlarımız birlikte bir yol haritası belirlesinler. Bu ne demek Erdoğan'ın çizdiği çerçevede bu süreç gitmesin. CHP'ye karşı operasyonda birlikte hareket etsinler. Özgür Özel'e diyorlar ki, "siz arayın isterseniz." Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, "Ben kabul etmezsem kayyum atanır." CHP içindeki kaynakta diyor ki "Bu olsun istemiyorsak birlikte yol yürüyelim." İmamoğlu'nun talebi üzerine görüşme için yoklamalar yapılıyor. Bir heyet oluşturuluyor. Engin Özkoç, Vahap Seçer ve Mansur Yavaş. Aslında ağır toplar. Bunlar randevu talep etmişler. Giden heyet "İki genel başkan görüşün bu sürece karşı direnin" diyor."

“BEN BU MUTLAK BUTLANI KABUL EDECEĞİM”

"24 Haziran saat 15:00’te bu heyet Kılıçdaroğlu’yla karşı karşıya gelmiş. Heyette Engin Özkoç kurultay davasının CHP’yi çok kritik bir noktaya getirdiğini anlatıp “Özel’le buluşup bu süreci birlikte yürütün” demiş. O bunları söyledikten sonra Kılıçdaroğlu da çok net bir şekilde “Ben bu mutlak butlanı kabul edeceğim” diyor…”

“BENİ BETONA GÖMMEK İSTİYOR”

"Heyet görüştükten sonra Vahap Seçer ve Engin Özkoç cezaevine gittiler. Cezaevinde imamoğlu ile görüştüler. Bu süreci anlattılar. İmamoğlu çok üzüldüğünü belli etti ve Kılıçdaroğlu'nu kast ederek 'Beni betona gömmek istiyor' dedi.