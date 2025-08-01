Türkiye gündemini ayağa kaldıracak yasa! Dibimizde olacaklar…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı yeni açılım tiyatrosunda silahları yakan eli kanlı teröristlere ne olacağına ilişkin AKP kaynaklarından gündemi ayağa kaldıracak yeni bir yasa sinyali geldi. Türkiye’de yer alan habere göre; etkin pişmanlığın yetersiz olduğu ayrı bir yasa çıkarılacak ve bu yasa bir anlamda ‘Silah Bırakma Yasası’ olacağı aktarıldı.

YENİ YARGI DÜZENLEMESİ AKP KAYNAKLARINDA

Geçtiğimiz günlerde ‘Terörsüz Türkiye’ tiyatrosunda son perde olan silahların yakılması ile sürdü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı yeni açılım tiyatrosunda silahları yakan eli kanlı teröristlere ne olacağına ilişkin kulis bilgileri de gelmeye başlandı. Bebek katili Öcalan’ı da ilgilendiren yeni düzenlemeye ilişkin AKP kaynaklarından bilgiler gelmeye başlandı.

‘SİLAH BIRAKMA YASASI’

Türkiye gazetesinin özel haberine göre; AK Parti kaynakları, şu anda mevzuatta silah bırakan örgüt üyelerinin durumu ile ilgili bir düzenleme olmadığını belirterek, “Etkin pişmanlık düzenlemesi bu durum için yeterli değil. Bu nedenle ayrı bir yasa çıkarılacak ve bu yasa bir anlamda ‘Silah Bırakma Yasası’ olacak” ifadelerine yer verdiği aktarıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ SUÇLAMASI KALDIRILACAK

Eli kanlı teröristin silah bıraktığında bu kişi hakkında varsa devam eden yargılama, soruşturma veya kovuşturma düşecek. Kısacası terör örgütü üyeliği suçlaması kaldırılacak ve bir ceza almayacak. Başka bir suç işlemişse de bunun yargılaması devam edecek ve cezasını çekecek. Örneğin; terör örgütü üyeliği sıfatı ile adam öldürmüş, burada terör örgütü üyeliğinden ayrı ceza olmayacak. Adam öldürmenin cezası neyse o uygulanacak.

İŞ HAYATINA DAHİL EDİLECEKLER

Bir diğer ayrıntı ise teröristlerin iş hayatına dahil edilmesi oldu. Türkiye’ye dönen PKK’lıların toplumsal entegrasyonuna ilişkin de öneri paketi hazırlayacak. Her bakanlığın bu konuda yapması gereken çalışmaları olacak. PKK’lıların eğitimleri, iş hayatları, askerlikleri dâhil olmak üzere her alanda toplumsal bütünleşme için atılması gereken adımlarla ilgili de bir paket planlanıyor.