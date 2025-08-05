Türkiye gündemini derinden sarsacak bilgiler! Timur Soykan cesurca yazdı... Her satırı çok konuşulacak...

Ünlü gazeteci Timur Soykan bugünkü Birgün gazetesindeki köşe yazısında sahte e-imza ile kamu sistemlerine sızarak diploma, ehliyet ve pek çok belge üreten çeteye dair korkunç iddiaları gün yüzüne çıkardı. Soykan, uyuşturucu bağımlısı ve torbacı olan Mıhyeddin Yakışır’ın emniyete sızarak narkotik şube başkomiseri bile olduğu iddiasında bulundu.

TARİHE DAMGA VURACAK SKANDAL OLAY

Türkiye tarihine geçecek olan skandal sahte e-imza olayının her detayı tüyleri ürpertmeyi sürdürüyor. Sistemdeki büyük zaaf ve çete faaliyeti sonucunda yüzlerce kişi, hukuk, inşaat mühendisliği, işletme, bilgisayar mühendisliği, eczacılık, gıda mühendisliği, mimarlık diplomaları aldığı tespit edildi. Ayrıca cete Milli Eğitim Bakanlığı’nın sistemlerine sızılarak not ortalamaları değiştirdi. Profesör, doçent ve akademisyenlerin sahte diplomalar aldıkları iddia ediliyor.

37’Sİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonda 197 şüpheli yakalandı, 37’si tutuklandı, 150’sine adli kontrol verildi. Operasyonlarda 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise mezuniyeti ele geçirildi; firarilerden 10’u da sonradan yakalanmıştı.

TORBACI EMNİYETE SIZMIŞ

Ünlü gazeteci Timur Soykan, diploma skandalında yer alan isimlerden biri olan torbacı ve uyuşturucu bağımlısı ve polis tarafından aranan Mıhyeddin Yakışır’ın narkotik şube başkomiseri olduğunu iddia etti. Soykan, “Mıhyeddin Yakışır’ın fotoğrafı yapıştırılarak Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nda Başkomiser Samet Dede’ye ait sahte kimlik çıkartılmış ve bu kimlikle e-imza almış” dedi.

ÇETENİN LİDERİ “ALEX”

Çetenin liderine de değinen Soykan, Ziya Kadiroğlu ve ‘Alex’ lakabıyla anılan Gökay Celal Gülen’in kendini hemen hukuk fakültesinden hem de bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun gösterdiğini söyledi. Gökay Celal Gülen’in yazılımcı olduğunu söyleyen Soykan, Ziya Kadiroğlu ile sahte kimlik üretmek konusunda uzman olduğunu belirtti. Mıhyeddin Yakışır ise Ziya Kadiroğlu’nun yanından ayırmadığı yardımcısı olduğunu aktardı.

DEVLET TARAFINDAN ARANAN KİŞİLERE SAHTE KİMLİK VERİYORLAR

Soykan, çok tartışmalı bir resmi kayıttı da paylaşarak, “Düzce Üniversitesi’nde doktora yapan bir akademisyen. Gerçekte ise yıllardır devlet tarafından aranan kişilere, sahte kimlik, pasaport, ehliyet ve diğer belgeleri yapıyordu” dedi.

ÖSYM SINAV SONUÇLARI DEĞİŞTİRİLDİ İDDİASI

Mıhyeddin Yakışır’ın ilk ifadesinde “Ben ÖSYM’nin sistemlerinde puan yükseltmesi yaptıklarını biliyorum. Yine bu işlemleri Ziya Kadiroğlu ile Gökay Celal Gülen isimli şahıslar yapmaktadır” dediğini Soykan aktardı. Ziya Kadiroğlu’nun yanından ayırmadığı adam, çete mensuplarının ÖSYM sınav sonuçlarını değiştirebildiğini iddia ediyor.