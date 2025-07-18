Türkiye gündemini sarsacak açıklama: Çok iddialı bir şey söylüyorum

19 Mart’tan bu yana CHP’li belediyelere ardı ardına operasyonlar gerçekleştirildi. 17 CHP’li belediye başkanı bu operasyonlarda gözaltına alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Halk TV’de "Çok iddialı bir şey söylüyorum" diyerek Türkiye gündemini sarsacak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karabat, “Şimdi bize gelen bilgiler bazı milletvekillerinin özellikle CHP milletvekillerinin teknik ve fizike takibe alındığı yönünde. Çok iddialı bir söylüyorum” dedi.

"ÇOK İDDİALI BİR ŞEY SÖYLÜYORUM"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Halk TV’nin canlı yayınına konuk oldu. Karabat, gündeme dair konuşurken çarpıcı açıklamalara imza attı. Karabat, "Çok iddialı bir şey söylüyorum" diyerek bazı milletvekillerinin özellikle CHP'li vekillerin teknik ve fiziki takibe alındığı yönünde kendilerine bilgiler geldiğini iddia etti.

“CHP MİLLETVEKİLLERİNİN TEKNİK VE FİZİKE TAKİBE ALINDIĞI YÖNÜNDE”

“Beyaz Toroslar” olayını hatırlatan Karabat, "Toroslarla birlikte o dönem telekulak skandallarını tartıştık. Devletin üst düzey bürokratlarının, iş adamlarının, dinlendiğine dair konular tartıştık. Ben size buradan bir soru sorayım. Bize gelen başka bir iddia var. Savcılık buraya bir yoğunlaşsın. Bir milletvekili soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibe alınabilir mi? Şimdi bize gelen bilgiler bazı milletvekillerinin özellikle CHP milletvekillerinin teknik ve fizike takibe alındığı yönünde. Çok iddialı bir söylüyorum” ifadelerini kullandı.

BEYAZ TOROS OLAYI NEDİR?

Geçmişte Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görev yapan yoldan çıkmış bazı devlet görevlileri terör örgütüyle ilişkilendirdikleri, muhalifleri Beyaz Toroslarla bir yerlere götürüldüğü belirtiliyordu. O araçlara binen birçok insandan bir daha hiç haber alınamazdı. Bu olaylar nedeniyle Beyaz Toroslar faili meçhul cinayetlerin sembolü haline gelmişti.