Türkiye gündemini sarsacak anket sonuçları! Birinci partiyi görenler gözlerine inanamadı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, GENAR ve Areda-Survey’in son anketlerini köşesinden paylaştı. “Anketlerde ilginç dalgalanmalar var. İnen partiler ve yükselenler var. Ayrıca hem DEM Parti’nin hem de aşırı milliyetçi partilerin oy oranlarında artışlar gözleniyor. AKP ile CHP’nin arasındaki fark ise 3’e çıktı.” İfadelerini kullandı.

İşte GENAR ve Areda-Survey’in son anketleri…

GENAR’ın ağustos ayı araştırmasına göre AKP’nin oy oranı yüzde 33.6 çıktı.

Yeniden birinci parti olan AKP’nin 35.2’den yüzde 33.6’ya gerileyerek oy kaybettiği görüldü.

CHP’nin oy oranı yüzde 30.3’e geriledi.

Mart ayından itibaren tırmanışa geçen CHP, mayıs ayında 35.6’ya ulaşmıştı. Ancak temmuz ayından sonra iki puan kaybederek ağustosta yüzde 30.3’e düştü.

DEM Parti: Yüzde 9.8’le üçüncü sırada.

MHP: Yüzde 8.1

İYİ Parti: Yüzde 5.5

Zafer Partisi: Yüzde 4.8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2.5

Anahtar Parti: Yüzde 2

İşte Areda-Survey’in anket sonuçları…

AK Parti: Yüzde 33.5

CHP: Yüzde 31.8

DEM Parti: Yüzde 9.7

MHP: Yüzde 8.4

İYİ Parti: Yüzde 4.1

Zafer Partisi: Yüzde 3.8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.1