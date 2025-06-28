Türkiye güne akaryakıt zammıyla başladı. 6 gün sonra neler olacak neler

Türkiye, akaryakıt fiyatlarındaki artışlarla güne başladı. Brent petrolün varil fiyatının 78 dolara yükselmesiyle hükümet, 13-21 Haziran tarihleri arasında motorine toplam 8 lira 34 kuruş, benzine ise 4 lira 54 kuruş zam yapmıştı.

Ancak petrol fiyatlarının 66,80 dolara gerilemesiyle dört gün önce motorinde 4 lira 3 kuruş, benzinde 2 lira 67 kuruş indirim uygulanmıştı. Bu indirim kısa sürdü; bugünün ilk dakikalarında motorine 1 lira 14 kuruşluk yeni bir zam geldi. Böylece en ucuz motorin litresi 50 TL barajını aştı.

Motorin fiyatları İstanbul Avrupa Yakası’nda 50 lira 21 kuruş, Anadolu Yakası’nda 50 lira 10 kuruş, Ankara’da 51 lira 07 kuruş, İzmir’de ise 51 lira 40 kuruşa ulaştı.

Benzin fiyatları ise zamlardan etkilenmedi; İstanbul Avrupa Yakası’nda 48 lira 90 kuruş, Anadolu Yakası’nda 48 lira 76 kuruş, Ankara’da 49 lira 58 kuruş, İzmir’de 49 lira 90 kuruş seviyesinde seyrediyor.

Hükümet, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaları zam gerekçesi gösterirken, 3 Temmuz’da TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranının ardından ÖTV zammı bekleniyor. Akaryakıtın yanı sıra tütün ve alkollü içecekler de bu artıştan nasibini alacak.

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Uzmanlar, ÖTV zammının akaryakıt fiyatlarını daha da artıracağını, bunun taşımacılık ve temel tüketim ürünlerine yansıyarak enflasyonu körükleyebileceğini belirtiyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının yüksekliği, vergilerin toplam fiyattaki payının yüzde 60’ı aşmasından kaynaklanıyor. Brent petrolün küresel piyasalarda düşüşü, birçok ülkede indirim getirirken, Türkiye’de vergi yükü ve kur dalgalanmaları fiyatları yukarı çekiyor.

Zamma isyan eden ve akaryakıta esas zammın TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranlarından sonra yapılacağını belirten bir vatandaş "Bunlarda korku morku kalmamış. Bizi iliğimize kadar sömürüyorlar. Sesi çıkan kişileri de hapise atıyorlar. Gel de bu ülkede hukuktan bahset. Adaletten bahset" dedi.

Taksit taksit zam yapılmasına tepki gösteren vatandaş "Toplu zam yapılsın. Örnek bu yıl yakıt 55 TL olacak. 2026'da 75, 2027'de de 100 TL densin. Otomotiv devleri bazı araçlarını 1 milyon TL'den satıyor. Bu paraya satabilmek için adamlar işçi çalıştırıyor, elektrik harcıyor, beyin takımına tonlarca para veriyor. Ama bizim hükümetimiz ne yapıyor. Basıyor vergiyi hiçbir şey yapmadan o da 1 milyon cebine koyuyor. Yani vatandaş aracın 2 katı parasını ödüyor birini kendisi için diğerini de devlet için" diye konuştu.