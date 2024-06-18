Türkiye Gürcistan. İlk 11 belli oldu. EURO 2024'te ilk maça çıkıyoruz. Montella'dan Arda Güler kararı

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Türkiye Gürcistan. İlk 11 belli oldu. EURO 2024'te ilk maça çıkıyoruz. Montella'dan Arda Güler kararı

A Milli Takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk maçına çıkıyor. Montella ilk 11'i belirledi. Arda Güler kararı belli oldu.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Türkiye için başlıyor. F Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, ilk maçına bu akşam çıkıyor. Rakibimiz Gürcistan.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Maçı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek. Tello'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Dördüncü hakem ise Litvanyalı Donatas Rumsas olacak. VAR'da İspanyol Alejandro Hernandez görev yapacak.

Grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya saat 22.00'de Leipzig'de karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sahaya süreceği ilk 11'i belirlediği öğrenildi. İtalyan teknik adamın Arda Güler'i ilk 11'de oynatacağı belirtildi.

Milli Takımımız'ın muhtemel 11'i şu şekilde:

Mert, Kaan, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Hakan, Arda, Kenan, Kerem, Barış Alper.

Gürcistan'ın ise beklenen kadrosu şöyle:

Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze.

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