A Milli Futbol Takımı’nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmanın hakemleri belli oldu.

14 Ekim Salı günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu yönetecek.

Kerem Aktürkoğlu'nun dünyası başına yıkıldı! Öyle bir şey oldu ki...Kerem Aktürkoğlu'nun dünyası başına yıkıldı! Öyle bir şey oldu ki...Spor

Türkiye-Gürcistan maçına sürpriz hakem ataması! - Resim : 2

A Milli Takım'da kriz! Milli oyuncu izinsiz kamptan ayrıldıA Milli Takım'da kriz! Milli oyuncu izinsiz kamptan ayrıldıSpor

Petrescu’nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Andrei Chivulete olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Catalin Popa, AVAR olarak da Marcel Birsan görev yapacak.

Fenerbahçe Beşiktaş'tan transfer yapıyor! Temaslar başladıFenerbahçe Beşiktaş'tan transfer yapıyor! Temaslar başladıSpor
Ne yaptın sen Arda Güler! Bütün İspanya onu konuşuyorNe yaptın sen Arda Güler! Bütün İspanya onu konuşuyorSpor
Victor Osimhen krizi büyüyor! Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a hodri meydan: Özel hayat gizliliği başını yakabilirVictor Osimhen krizi büyüyor! Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a hodri meydan: Özel hayat gizliliği başını yakabilirSpor