A Milli Futbol Takımı’nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmanın hakemleri belli oldu.

14 Ekim Salı günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu yönetecek.

Petrescu’nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Andrei Chivulete olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Catalin Popa, AVAR olarak da Marcel Birsan görev yapacak.