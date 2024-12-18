Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül oldu

Federasyonun 6. olağan ve mali genel kurul toplantısı, Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de yapıldı.

Mevcut başkan Şeref Eroğlu'nun aday olmadığı genel kurulda, başkanlık için Taha Akgül ve Selçuk Çebi yarıştı.

Kullanılan 288 oyun 189'unu alan Taha Akgül, federasyonun yeni başkanı oldu. Çebi 92 oyda kalırken, 7 oy ise geçersiz sayıldı. Çebi, sayım sürerken Akgül'ü tebrik etti.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Taha Akgül başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Mesut Özarslan, Abdullah Şanlı, Arslan Narin, Murat Şahin, Hüseyin Kaya, Şems Sezal, İsmail Yağbat, İhsan Gürol Güzey, İbrahim Demirtürkoğlu ve Ahmet Yıldırım yer aldı.

Sporculuk hayatını bronz madalya kazandığı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından noktalayan Akgül, kariyerinde 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu elde etti. Akgül, bu üç kulvarda 15 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazandı.

Genel kurula, olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi olan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da katıldı.

Güreş Federasyonu başkanı kim olacak? Taha Akgül mü Selçuk Çebi mi?

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Taha Akgül, 22 Kasım 1990'da doğdu. 12 yaşında babasının yönlendirmesiyle memleketi Sivas'ta güreşe başladı. Babası da güreşçi olan Taha, minikler ve yıldızlarda madalya kazanamadı. İstediği sonuçları alamayınca güreşe kısa bir ara verdi. Ancak mindere tekrar dönerek ilk şampiyonluğunu büyükler kategorisinde kazandı.

Başarıyı geç yakalasa da artan performansıyla dünyanın zirvesine çıkan Taha, büyükler serbest stil ağır sıklette kazandığı madalyalarla "unutulmaz" güreşçiler arasına girdi. 21 yıllık güreş kariyerinde birçok madalya kazanan Taha, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde etti.

Taha Akgül Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına aday oldu

Taha Akgül, 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu kazanarak toplamda 15 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 22 madalya elde etti. Olimpiyatlarda 1 altın ve 2 bronz madalya kazanan Taha, Rio 2016'da Türkiye'ye tek altın madalyayı getirdi, Tokyo 2020 ve Paris 2024'te bronz madalya kazandı.

Taha, üçüncü olimpiyat madalyasını kazanarak bunu başaran beşinci Türk sporcu oldu. Güreş branşında ise Hamit Kaplan ve Rıza Kayaalp'ten sonra bu başarıyı yakalayan üçüncü isim olarak tarihe geçti.

Dünya şampiyonalarında 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Taha, ilk dünya şampiyonluğunu Taşkent 2014'te yaşadı, Las Vegas 2015 ve Belgrad 2022'de de serbest stil 125 kiloda altın madalyayı kazandı. 2022 yılında Avrupa ve dünya şampiyonu olarak sezonu yenilgisiz tamamladığı için serbest stilde en iyi güreşçi seçildi.

Taha, Avrupa şampiyonalarında ise madalya kürsüsünde sadece zirvede yer aldı. 11 Avrupa şampiyonluğu ile "serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan sporcu" unvanına sahip oldu. İlk Avrupa şampiyonluğunu 2012'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kazandı.

Avrupa şampiyonalarında 2016'da ilk turda sakatlığı nükseden Taha, repesaj maçına çıkmadı. 2020 yılında ise omzundan geçirdiği operasyon nedeniyle Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılamadı.

OLİMPİYATLAR, DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONALARINDA KAZANDIĞI MADALYALAR

OLİMPİYAT OYUNLARI:



- Altın: Rio 2016

- Bronz: Tokyo 2020, Paris 2024

DÜNYA ŞAMPİYONASI:



- Altın: Taşkent 2014, Las Vegas 2015, Belgrad 2022

- Gümüş: Paris 2017, Nur Sultan 2019

- Bronz: Budapeşte 2013, Oslo 2021, Belgrad 2023