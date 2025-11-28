Kainat Güzellik Yarışması'nda ilk 30'a giremeyen Ceren Arslan, yarışmada haksızlığa uğradığını söylemişti.

Arslan, 1'inci seçilen Fatima Bosch Fernandez'e, babası Bernardo Bosch'un Miss Universe CEO'su Raul Rocha ile iş bağlantısı olduğundan torpil yapıldığını iddia etmişti.

Ceren Arslan "Evet, ben de böyle hissettim. O haksızlığı birçok anlamda hissettim. Bunları daha sonra belgelerle konuşacağım, kanıtlı şekilde. İlk 30'da olmayı kesinlikle hak ediyordum. Türk halkının verdiği oylar bile bunu başlı başına hak ediyor. Bir yarışmacı düşünün; dört-beş kategoride birinci oluyor. Ama o kişiyi ilk 30'a almayan bir kurul vardı."

GEL KONUŞALIM PROGRAMINA KONUK OLDU

Türkiye'ye dönen Arslan, 'Gel Konuşalım' programına konuk oldu. Program sunucularıyla sohbet eden Ceren Arslan, ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ile okul arkadaşı olduğunu itiraf etti.

‘İNŞALLAH ONUN GİBİ BAŞARILI OYUNCU OLURUM’

Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun lise arkadaşı olduğunu söyleyen Ceren Arslan, "Severek takip ediyorum. Samimi arkadaş değildik. Birbirimizi lisede tanıyorduk. İkimiz de lisenin konuşulan kızlarıydık. İnşallah onun gibi başarılı oyuncu olurum. Aynı projede yer alırız" açıklamasında bulundu.