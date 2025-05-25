Türkiye Güzeli İdil Bilgen Miss World'de çeyrek finale kaldı: ‘Şabaniye’ benzetmesi yapılmıştı!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Miss World 2025’te Türkiye’yi temsil eden İdil Bilgen çeyrek finale yükseldi. Şefkat ve cesaretiyle jüriyi etkiledi. Final 31 Mayıs’ta, yarı final için oylama başladı.

Hindistan'da düzenlenen Miss World 2025 güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden İdil Bilgen, çeyrek finale yükseldi. Miss World'den yapılan açıklamada; "72'nci Dünya Güzellik Yarışması'nın çeyrek finalinde yer alan İdil Bilgen'i tebrik ediyoruz. Gerçek güzelliğin şefkat ve cesarette bulunduğunu kanıtladı" ifadeleri kullanıldı.

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Hindistan'ın farklı şehirlerinde düzenlenen Miss World güzellik yarışmasının finali 31 Mayıs'ta yapılacak. Çeyrek finale kalan isimler, yarı finale yükselmek için sosyal medya oylaması, jüri puanları ve bireysel sunumları üzerinden yeniden değerlendirilecek.

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İDİL BİLGEN KİMDİR?


Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen 24 yaşında ve 180 boyunda. Türkiye birincisi seçilen Bilgen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.

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