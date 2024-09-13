Türkiye Güzeli İdil Bilgen'in babasının Kiev Büyükelçisi olduğu ortaya çıktı

Türkiye'nin tescilli güzellerinin belirlendiği Miss Turkey 2024 yarışmasının kazananları belli oldu. Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Cihan Nacar, Alex Arslan, Selen Soyder, Neşe Erberk, Berfu Yenenler, Amine Özil, Gizem Karaca ve Gürhan Sayar'dan oluşan jüri, Türkiye'yi 'Miss World' ve 'Miss Supranational' yarışmalarında temsil edecek adayları seçmekte zor anlar yaşadı.
KİEV BÜYÜKELÇİSİNİN KIZIYMIŞ
Jüri değerlendirmesi sonucunda, Miss Turkey 2024'ün kraliçesi İdil Bilgen oldu. Sosyal medyada eleştirilerin odağı olan İdil Bilgen’in Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen'in kızı olduğu öğrenildi.
11 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olan İdil Bilgen, Türkiye'yi 'Miss World' yarışmasında temsil edecek.
İDİL BİLGEN KİMDİR?
İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.