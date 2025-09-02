Türkiye güzellik kraliçesinin hayatı kabusa döndü! ‘Ben yaptım siz yapmayın’ diyerek uyarıda bulundu

Güzellik kraliçesi Nursena Say, başına gelen talihsiz olayı ilk kez anlattı. Say, internette gördüğü reklam üzerine güzellik ürünü satın aldı. O ürün Türkiye güzelinin hayatını kabusa çevirdi. Say, kullandığı ürün yüzünden gül hastalığına yakalandı.

'BEN YAPTIM SİZ YAPMAYIN'

Eski güzellik kraliçesi Nursena Say, yaşadığı kabus nedeniyle kadınları şu sözlerle uyardı:

"Sosyal medyada gördüğünüz, insanların reklam yaparak üzerinizden para kazandığı kliniklerin, cilt bakım ürünleri size iyi gelmeyebilir.

Ve cildinizi kurtarılması zor bir hale getirebilir. Doktorunuza danışmadan hiçbir şey yapmayın. Ben yaptım siz yapmayın!"

GÜL HASTALIĞI NEDİR?

Yüzde kızarıklığa, iltihaplı lezyonlara, küçük ve yüzeysel formda genişlemiş ya da çatlamış kan damarlarına neden olan kronik bir cilt rahatsızlığı.

Hastalığın kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlık, bağışıklık sistemi tepkileri, güneş ışığı, aşırı sıcak, alkol, baharatlı yiyecekler ve stres gibi faktörlerin tetikleyici olduğu düşünülüyor. Akne ile karıştırılsa da farklı bir hastalık.