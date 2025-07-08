Türkiye hukuk devleti değildir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç diyor ki; “Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye’nin geride kaldı. Yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır.”

Yılmaz efendi bak sana tek tek anlatayım:

Birincisi;

Amerika, FETO ve AKP’nin kurguladığı, “Ergenekon & Balyoz” gibi kumpas davalarının savcısı kimdi?

Recep Tayyip Erdoğan…

“Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti” midir Yılmaz Tunç?

İkincisi;

“Bu can bu bedende oldukça casus rahip Brunson serbest kalamaz” diyen kimdi? Hatırlatayım: Recep Tayyip Erdoğan.

15 Temmuz soruşturmasında AKP’nin çok sevdiği uygulamalardan biri olan “gizli tanık” Brunson için, “Fethullah Gülen’in ve PKK’nın casusu” dedi. Brunson tutuklandı.

Amerikan başkanı Trump ve bakanlarının tepkisi üzerine Erdoğan Fethullah Gülen ile takas önerdi:

“Diyorlar ki, ‘papazı bize verin’. Bir papaz da sizde var. Siz onu bize verin biz de onu size verelim.”

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence dedi ki;

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hükümetine ABD Başkanı Trump adına mesajım var:

Pastör Andrew Brunson'u hemen serbest bırakın ya da sonuçlarına katlanmaya hazır olun. Amerika, Türkiye'ye karşı bazı ekonomik yaptırımlar uygulayacak."

Baktılar ki

Bu kez Başkan Trump dedi ki;

“Brunson için Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulanacak. Bu masum din adamı hemen serbest bırakılmalı…”

Hem siyasette hem de piyasalarda şok yarattı.

Ankara bu durumu tehdit olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika’ya rest çektiler.

Erdoğan’dan “tık” yok.

Amerika o gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım kararı aldı.

İki bakanın kara listeye alındı. ABD'deki mal varlıklarına el konulması, ülkeye girişlerinin ve ABD ile tüm ticari ve finansal ilişkilerinin dondurulması kararı verildi.

Hemen arkasından, 35 yıl hapis cezası istenen casus Brunson'a, “bağımsız ve tarafsız yargı” (!) sadece 3,5 yıl hapis verdi. Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı.

Brunson Amerika’ya uçtu gitti. Gülen ise Türkiye’ye verilmedi.

“Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti” midir Yılmaz Tunç?

Üçüncüsü;

Anayasa Mahkemesinin Hatay Milletvekili Can Atalay kararlarının Yargıtay tarafından anayasa hükmü çiğnenerek uygulatılmamasıdır.

“Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti” midir Yılmaz efendi?

Dördüncüsü ve devamı;

Rüşvet ve yolsuzluk batağına saplanan 5 AKP’li bakanın yargılanmaması,

Melih Gökçek ve görevden azledilen AKP’li 5 belediye başkanının yargılanmaması,

Osman Kavala hakkında defalarca verilen “beraat ve serbest bırakılması” hakkındaki yargı kararları,

Gezi Parkı hakkındaki yargı kararları,

Tutuklu yargılanan CHP’li belediye Başkanları kararları,

Özgür medyayı susturan siyasi RTÜK kararları…

“Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti” midir Yılmaz Tunç?

Sonuncusu:

Mühürsüz oylarla rejim değiştiren ve anayasayı çiğneyerek Erdoğan’ın 3. Kez seçilmesine yol açan Yandaş Seçim kurulu kararları.

“Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti” midir Yılmaz Tunç?

Söyleyeyim yanıtımı; Türkiye hukuk devleti değildir…