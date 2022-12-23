23 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İsveç Radyosu duyurdu: Türkiye iadesini talep ettiği kişilerin sayısını artırdı

İsveç Radyosu duyurdu: Türkiye iadesini talep ettiği kişilerin sayısını artırdı

İsveç Radyosu, Türkiye'nin Stokholm'den iadesini talep ettiği kişi sayısını 33'ten 42'ye çıkardığını açıkladı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 04:20
Takip Et

Türkiye iadesini talep ettiği kişilerin sayısını artırdı. İsveç Radyosu duyurdu

İsveç Radyosu duyurdu: Türkiye iadesini talep ettiği kişilerin sayısını artırdı
+
Aa
-

İsveç Radyosu, İsveç'in NATO üyeliği için imzasını beklediği Türkiye'nin Stokholm'den iadesini talep ettiği kişi sayısını 33'ten 42'ye çıkardığını bildirdi.

Eureonews'te yer alan habere göre listedeki kişilerin büyük çoğunluğu Türkiye'de terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor.

Terörizmle suçlanan kişilerin iadesi, Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının temel koşullarından biri.

Ankara, İskandinav ülkelerinin üyeliklerine onay vermek için bu ülkelerden terörle suçlanan kişileri iade etmesini ve Ankara'ya yönelik silah ambargolarını kaldırmasını talep etmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
1
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
2
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
3
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Spor yapmadan zayıflamak isteyenlere çözüm. Osmanlıdan günümüze ulaşan şifa iksiri
4
﻿Spor yapmadan zayıflamak isteyenlere çözüm. Osmanlıdan günümüze ulaşan şifa iksiri
﻿Spor yapmadan zayıflamak isteyenlere çözüm. Osmanlıdan günümüze ulaşan şifa iksiri
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
5
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿Pekmez, tereyağ ve karabiber üçlüsü adeta şifa iksiri. Karışım bakın hangi hastalıklara savaş açıyor
6
﻿Pekmez, tereyağ ve karabiber üçlüsü adeta şifa iksiri. Karışım bakın hangi hastalıklara savaş açıyor
﻿Pekmez, tereyağ ve karabiber üçlüsü adeta şifa iksiri. Karışım bakın hangi hastalıklara savaş açıyor
﻿Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı. Görüntü sosyal medyada paylaşıldı
7
﻿Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı. Görüntü sosyal medyada paylaşıldı
﻿Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı. Görüntü sosyal medyada paylaşıldı
﻿Kolombiya'da bombalı saldırı: 4 asker yaralandı
﻿Kolombiya'da bombalı saldırı: 4 asker yaralandı
﻿Kolombiya'da bombalı saldırı: 4 asker yaralandı
﻿Elon Musk duyurdu: Tweetlerin görüntülenme sayısı artık herkese açık
﻿Elon Musk duyurdu: Tweetlerin görüntülenme sayısı artık herkese açık
﻿Elon Musk duyurdu: Tweetlerin görüntülenme sayısı artık herkese açık
﻿Siverek’te 4 köyün karıştığı kavga: 7 kişi yaralandı
﻿Siverek’te 4 köyün karıştığı kavga: 7 kişi yaralandı
﻿Siverek’te 4 köyün karıştığı kavga: 7 kişi yaralandı
﻿Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem
﻿Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem
﻿Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.