İsveç Radyosu duyurdu: Türkiye iadesini talep ettiği kişilerin sayısını artırdı

İsveç Radyosu, İsveç'in NATO üyeliği için imzasını beklediği Türkiye'nin Stokholm'den iadesini talep ettiği kişi sayısını 33'ten 42'ye çıkardığını bildirdi.

Eureonews'te yer alan habere göre listedeki kişilerin büyük çoğunluğu Türkiye'de terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor.

Terörizmle suçlanan kişilerin iadesi, Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının temel koşullarından biri.

Ankara, İskandinav ülkelerinin üyeliklerine onay vermek için bu ülkelerden terörle suçlanan kişileri iade etmesini ve Ankara'ya yönelik silah ambargolarını kaldırmasını talep etmişti.