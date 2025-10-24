Avrupa Birliği, özellikle Rusya’dan gelen tehdit ve Trump yönetiminin baskısı soncunda askeri alanda yeni bir hamleye girişti. Kısa adı SAFE olan Avrupa İçin Güvenlik Hareketi programı kapsamında AB ülkelerinin yanı sıra Türkiye gibi aday ülkeler ve İngiltere’ye askeri alanda gelişim yapmaları için fon sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda; üye devletlere, 150 milyar avroya kadar düşük faizli ve uzun vadeli kredi sağlanması amaçlanıyor.

Söz konusu programın birleşik bir ‘Avrupa ordusu’ için atılan bir adam olduğu belirtiliyor.

Türkiye'nin geçen ay dahil olmak için resmi başvuru yaptığı belirtilirken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Türkiye'nin de programa dahil olmasını istediğini söylemiş ve AB-Türkiye işbirliğinin NATO'yu güçlendireceğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Avrupa güvenliğinin geleceğini istişare ettiğimiz bu kritik dönemde Avrupa Birliğinin kendi savunma sanayisini geliştirmesine yönelik gayretler faydalıdır. Bu çabaların NATO'nun merkezi rolünü aşındırmayacak şekilde birlik üyesi olmayan müttefikleri de kapsaması gerektiğini düşünüyoruz. ReArm ve SAFE gibi girişimlerin bu anlayışla yürütülmesinin Avrupa güvenliğinin hayrına olacağına inanıyoruz” dedi.

Öte yandan kulislere yansıyan bilgilere göre Dışişleri Bakanlığı kaynakları Türkiye’nin de aralarında bulunduğu aday ülkelerin projeye katılım koşullarının daha elverişli hale getirilmesi için taleplerin iletildiğini belirtmişti.

TÜRKİYE’Yİ PROGRAMA ALMADILAR

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Almanya’nın Türkiye’ye karşı girişimlerinin sonuç verdiği öğrenildi. Gelen son bilgilere göre Türkiye SAFE programına dahil edilmedi.

Yunanistan daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'nin SAFE programına dahil olmasına karşı çıkacağını ve veto hakkını kullanacağını açıklamış ve bu çıkış AB içinde tartışma yaratmıştı.

Güney Kıbrıs’taki Rum yönetiminin lideri AB'ye üye olmayan ülkelerin SAFE'in finansal unsurlarından faydalanmamasına yönelik pozisyonumuzun onaylandığını memnuniyetle duyurmak isterim" dedi.

Hristodulidis, "Üye devletlerin topraklarını işgal eden veya güvenliğini tehdit eden hiçbir üçüncü ülke, hiçbir koşulda AB'nin savunma ve güvenlik alanındaki finansal araçlarına katılamaz veya bunları kullanamaz" ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise "Yunanistan, Türkiye'nin katılabilmesi için gerekli şartları açıkça söylemişti. Dolayısıyla biz Türkiye'nin dahil olmasını açıkça kabul edemeyiz" dedi.

HAKAN FİDAN YUNANSİTAN’IN AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİNİ BALTALAMAYA ÇALIŞTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçen hafta yaptığı açıklamada Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı girişimi ile Avrupa’nın güvenliğini baltalamaya çalıştığını söylemişti. Fidan yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Şimdi SAFE programına gelince, burada tabi Yunanistan Başbakanı’nın Yunanistan Parlamentosu'nda kendini savunmak için SAFE programına Türkiye'yi nasıl almayacaklarını övüne-övüne anlatmaları, bu tabii ibretle takip edilmesi gereken bir konu. Biz Avrupalılara da söyledik. Avrupa'nın sistemi, güvenlik sistemi Yunanistan gibi bir iki ülke tarafından “hijack” edilmiş durumda, hacklenmiş durumda. Bu ülkelerin Avrupa'nın güvenliğiyle falan alakaları yok.”