Türkiye için büyük tehlike! İki dev finans kuruluşu uyardı

Türkiye Merkez Bankası dün faiz kararını duyurdu. TCMB, faizleri 300 baz puan indirerek yüzde 43 seviyesine çekti. Piyasanın beklentisi 250 ila 350 baz puan aralığında olması yönündeydi. Mart’taki piyasa dalgalanması sonrası ilk faiz indirimi olurken, TCMB temkinli duruşunu devam ettirdi. Faiz koridorundaki asimetri korunarak bankaya gerektiğinde fonlama faizini yüzde 46’ya çıkarma esnekliği sağlandı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Alman Bankacılık devi Deutsche Bank ise Merkez Bankasının gelecek dönemde faiz politikasına yönelik tahminlerde bulundu.

Banka, yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 36 seviyesinde korurken, baz senaryoda Eylül ve Ekim aylarında 250’şer baz puanlık, Aralık ayında ise 200 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor.

ABD'li bankacılık devi Morgan Stanley'de Merkez Bankası tahmini paylaştı. Ekonomistleri yıl sonu faiz beklentisini yüzde 36’da tuttu.

Temmuz faiz kararı öncesi kalan dört toplantıda 250’şer baz puan indirimle bu orana erişilmesini bekleyen Morgan Stanley ekonomistleri temmuz kararının ardından eylülde 300 baz puan, ekim ve aralık aylarında ise 200’er baz puan faiz indirimi beklediklerini açıkladı.

Aralarında Hande Küçük ve Arnav Gupta’nın olduğu ekonomistler yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 29’dan yüzde 30’a, dolar/TL tahminlerini ise 43’ten 45’e yükseltti.

Ekonomistler lira tahmini revizyonu için para biriminde son dönem gerçekleşen değer kaybı hızına atıfta bulundu.