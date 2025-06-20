Türkiye için dikkat çeken durum! Yüzde 57 artış gösterdi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 1,99 trilyon TL oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Mayıs ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs ayında 1,99 trilyon TL tutarında 1,79 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 büyüme ile 617,0 milyar TL oldu.

Türkiye'de kartlı harcamalar uçuşa geçti

KART SAYILARI GELİŞİMİ

Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 134,3 milyon, banka kartı sayısı 213,4 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 102,6 milyon adet oldu. 2024 yılının Mayıs ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9'luk, banka kartı adedinde yüzde 11'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 8'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 450,3 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi.

KARTLI ÖDEME TUTARI GELİŞİMİ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 1.993,1 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 1.698,0 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 275,7 milyar TL'sinde banka kartları, 19,4 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 58, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 56 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde -17 oldu.

KARTLI ÖDEME İŞLEM ADEDİ GELİŞİMİ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mayıs ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1,79 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 1.021,8 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 692,5 milyon adedinde banka kartları, 77,5 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 22 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde -34 oldu.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME TUTARI GELİŞİMİ

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artarak 617,0 milyar TL'ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 31 oldu.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME ADEDİ GELİŞİMİ

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 249,1 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 14.

TEMASSIZ ÖDEME TUTARI GELİŞİMİ

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 1.201,3 milyon adet oldu. temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine yüzde 69 artarak 639,5 milyar TL oldu. mayıs ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.