"Türkiye için en büyük tehdit hangi ülke?" İlk üç sırayı paylaşan ülkelerden biri sürpriz!

28 ilde, 16-20 Ocak tarihleri arasında 1281 kişi ile yapılan ankette katılımcılara “Türkiye’ye yönelik en büyük tehdit hangi ülkeden gelmektedir?” sorusu soruldu. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde ve sonrasında araştırma şirketleri sokağın nabzını ölçmeye devam ederken MetroPOLL Araştırma, son anketinin sonuçlarını yayınladı.

ABD İLK SIRADA YER ALDI!

MetroPOLL Araştırma’nın paylaştığı anket sonuçlarına göre, Türkiye’de halkın yüzde 52,5’inin en büyük tehdit olarak ABD’yi gördüğü ortaya çıktı.

Suriye'nin ise listeye üçüncü sıradan girmesi şaşırttı.

"Türkiye için en büyük tehdit" başlığıyla yapılan ankette ülkelerin tehdit unsuru olarak görülme oranları şöyle:

ABD: Yüzde 52,5

İsrail: Yüzde 19,2

Suriye: Yüzde 3,0

İŞTE LİSTEDE OLAN DİĞER ÜLKELER!

ABD, İsrail ve Suriye’yi ise sırasıyla Rusya, İran, Yunanistan, Almanya ve Çin takip etti.

MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 12,1’i bir görüş bildirmedi.