TÜRKİYE İÇİN LAİKLİK NEDEN ÇOK ÖNEMLİDİR?

İstanbul Sözleşmesi olmadan, Türkiye’de 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlamanın hiçbir anlamı olmadı.

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla Avrupa Konseyi tarafından hazırlandı. 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzalandı. Türkiye, bu sözleşmeyi ilk imzalayan ve onaylayan ülkedir.

Buna rağmen, 20 Mart 2021 tarihinde, siyasi İslamcılardan gelen tepki ve siyasi iktidarın toplumsal değerlere uyumsuzluk yorumu ile, Cumhurbaşkanlığı Kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik.

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesi, bizde aynı zamanda 2011 yılındaki siyasi iktidarın, demokrasi ve laiklik anlayışının başkanlık sistemi ile ne kadar değiştiğini de gösteriyor.

Dünyada laiklik konusunda farklı anlayışlar var. Ancak genelde iki laiklik doktrini kıta Avrupası ve İngiltere modelleridir.

Türkiye de 1927 yılında CHP’nin 4 temel ilkesi arasında laiklik ilkesi de vardır.

Laik devlet anlayışı, hukukun üstünlüğüne ve bireylerin dini inancını özgürce seçebilmesine dayanır. Laiklik, dinin bireysel bir tercih olduğunu kabul eder ve her şekilde devlet müdahalesine karşı çıkar. Devlet kararları ve yönetimi, doğmalardan uzak ve toplumsal refah esasına göre olmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanı’nın Ayasofya konuşması, bir mahkemenin şeriatı kaynak göstererek karar vermesi ve benzer eylemler, laiklik karşıtı eylemler olarak yorumlanıyor. Türkiye de laik devlet kuşatma altında mı sorusunu akla getiriyor.

AK Parti ve sonradan Kemal Kılıçdaroğlu zamanında CHP, laiklik anlayışını türban seviyesine indirerek dejenere ettiler. Gerçekte CHP’ ye düşen görev laikliği türban tartışmasına indirmek, kolaylığına kaçmak yerine, laikliğin din karşıtlığı olmadığını, Türkiye’nin tüm değerlerini korumada laikliğin önemini halka anlatmaktı.

Aslında Laiklik din karşıtlığı değildir. Tersine laik devlette din baskısı yoktur ve bu nedenle din ve inançlar daha bağımsızlaşmış ve özgürdür.

Türkiye laiklikten uzaklaştıkça, iktisadi, hukuki, demokratik ve sosyal alanda çok kan kaybeder.

1.Dünyada laik olmayan ülkelerde demokrasi ya yoktur veya zayıftır.

Maldivler ve Papalık gibi küçük bazı devletler hariç, laik olmayan 17 devlet var. Freedom House endeksine göre bu ülkelerin hiç birisi siyasi özgürlükler ve insan haklarında özgür ülke statüsünde değildir. Altısı kısmen özgür, on ikisi özgür olmayan ülke statüsündedir.

Türkiye 2017 ye kadar bu endekste kısmen özgür ülke statüsünde iken bu yıldan sonra özgür olmayan ülke statüsüne geçti.

2. Şeriat kalkınmaya engeldir.

İran şeriat devletidir. Şah zamanında halkın refahı daha yüksekti. Suudi Arabistan şeriat devletidir. Kral yaşıyor, halk sürünüyor.

Pakistan 1947 de bağımsızlığına kavuştu. Pakistan sonradan şeriat devleti oldu. Anayasası'nda Pakistan’ın İslami esaslarına göre yönetileceği yazılıdır. Şeriat ülkeyi geri bıraktı.

2024 Fert başına gelir;

Hindistan 2236, Pakistan 1664

GSYH’da büyüme;

Hindistan yüzde 6,2, Pakistan yüzde 2,5,

Okur yazar oranı;

Hindistan yüzde 74,4, Pakistan yüzde 59,1

Dini siyasette kullanan, siyasi islama izin veren veya bunlara imkan tanıyan ülkeler sonunda şerait devletine dönüşüyor. Daha önce laik devletler olan Pakistan, Bangladeş, İran, Irak ve Madagaskar şimdi laik devlet değildir.

Pakistan (1947-1956 yılları arasında laik bir devlet iken, 1956 Anayasasında ülkenin adı “İslami Cumhuriyeti” olarak belirlendi. Anayasaya girmesine rağmen, katı bir İslami devlet tanımlaması yoktu. 1980’de diktatör Ziya Ül Hak tarafından Pakistan’da laiklik ile ilgili uygulamalar kaldırıldı.

1972’de Bangladeş, Anayasası’nda ilke olarak sekülerizm; demokrasi, nasyonalizm ve sosyalizm yer almıştı. 1975’te ülkenin kurucusu olan başkan Şeyh Mucib-ür-Rahman suikasta uğradı. Sonrasında oluşturulan askeri hükümet sekülerizmi kınadı ve 1977’de başkan Ziaur Rahman tarafından sekülerizm sözcüğü “Allah’a inanç ve güven bütün edimlerin temeli olacaktır.” ibaresi ile değiştirilerek anayasadan çıkarıldı.

Pakistan ve Bangladeş örneklerinde olduğu gibi, askeri darbe ve dikta rejimleri diktatörlüklerini sürdürebilmek ve halkı yanlarında tutabilmek için, dini bir araç olarak kullanıyor. Laiklikten taviz verebiliyorlar.