Türkiye için vahim tablo ortaya çıktı! Zirveye koşuyoruz

SERAP YAMAK / YENİÇAĞ

OECD’nin aralık ayı enflasyon raporunda Türkiye yüzde 44.4 enflasyonla ilk sırada yer alırken, Trading Economis’in yayımladığı küresel enflasyon raporunda ise birinci sırada 13 yıldır savaşta olan ülke yüzde 120 ile Suriye yer alırken, 2.’ci yüzde 84.5 ile Arjantin 3’üncü de Türkiye oldu. Enflasyon verilerinde vahim tablo ortaya çıktı. Trading Economis, yıllık enflasyon oranlarını yayınladı.

Yayınlanan verilere göre, Suriye yüzde 120 enflasyonla ilk sırada yer alırken, onu yüzde 84,5 ile ekonomisi çöken Arjantin izledi. Türkiye ise 13 yıldır savaşan Suriye ve ekonomisi çöken Arjantin'in hemen altında 3. sırada yer aldı. Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz vatandaşın kamburu oldu. Enflasyona karşı bizleri ezdirmeyeceğini söyleyen ekonomi yönetimi yine sözünü tutmadı.

Maaşlarımız cebe girmeden buhar olup giderken, alım gücü her geçen gün daha da eridi. Vatandaş, artık temel ihtiyaçlarını bile alamaz oldu. Temel gıda, sağlık, eğitim, ulaşım, barınma gibi yaşamın olmazsa olmaz temelleri bile vatandaş için hayal oldu.

Ayrıca, 2025'te sene sonu enflasyonun altında zam yapılan asgari ücret 22 bin 104 olarak belirlenmişti.

Ancak, asgari ücret cebimize girmeden enflasyona yenildi. DİSKAR'ın araştırmasına göre, asgari ücret enflasyon karşısında 1 ayda 1.112 lira eridi.

Yani 10 sene önce asgari ücretle 10 tane gram altın alıyorken, bugün 6 tane alabiliyoruz. Bu durum, enflasyonun alım gücünü bitirdiğini ortaya koydu.