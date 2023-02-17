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Yunanistan Türkiye için saygı duruşu yapacak. Maç gelirleri de depremzedelere bağışlanacak

Yunanistan Süper Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlar öncesi Türkiye'deki deprem felaketi için 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. PAOK Kulübü elde edilen maç gelirinin bir kısmını da depremzedelere bağışlayacak.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 15:44
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Türkiye için Yunan Süper Ligi'nde saygı duruşu yapılacak

Yunanistan Türkiye için saygı duruşu yapacak. Maç gelirleri de depremzedelere bağışlanacak
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PAOK, Yunanistan Süper Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlar öncesinde Türkiye ve Suriye'deki depremler nedeniyle bir dakikalık saygı duruşu yapılmasını teklif etti.

PAOK lig yönetimine gönderdiği mektupta; "Trajediden etkilenen iki halkın dramına saygı göstermeyi ve depremin yaşandığı bölgelerde yaşayanların hayatta kalma mücadelesini desteklemeyi Süper Lig'in borç bildiğini düşünerek teklifimizi sunuyoruz." açıklaması yapıldı.

PAOK Kulübü aynı zamanda bu hafta oynayacakları AEK maçının gelirlerinin bir kısmını depremzedeler yararına bağışlayacağını duyurdu.

Bunun üzerine Yunanistan Ligi'nde bu hafta sonunda oynanacak tüm maçlarda, depremzedeler için saygı duruşunda bulunulacak.

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