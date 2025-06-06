Türkiye ile ABD 5. randevuda

A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın deplasmanda oynayacağı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile bugüne kadar 4 kez rakip oldu.

A Milli Futbol Takımı, özel müsabakada yarın TSİ 22.40'ta Pratt & Whitney Stadyumu'nda ABD ile karşılaşacak. ABD'de kamp yapan milliler, ikinci özel karşılaşmada da 11 Haziran Çarşamba günü Meksika ile oynayacak.

TÜRKİYE İLE ABD 5. RANDEVUDA

Türkiye ile ABD, bugüne kadar 1'i resmi, 3'ü de özel maç olmak üzere toplam 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda milliler 1 kez kazanırken, ABD ise 2 defa sahadan galip ayrıldı. 1 mücadele de berabere sona erdi. Oynanan 4 karşılaşmada ay-yıldızlıların 5 golüne, ABD 6 golle karşılık verdi.

İki ülke son olarak 1 Haziran 2014 tarihinde özel maçta karşılaşırken, müsabakayı ABD 2-1'lik skorla kazandı.

A MİLLİ TAKIM 640. MAÇINDA

Milliler, 354'ü resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 639 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 250 galibiyet elde ederken, 239 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 876 gol kaydederken, kalesinde ise 913 gole engel olamadı.