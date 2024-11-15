Türkiye ile Filistin arasında imzalanan anlaşma Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı mutabakat zaptı, kolluk eğitimi alanında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Taraflar, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla "eğitim ihtiyaç analizi" çalışması yapacak ve bu analiz doğrultusunda karşılıklı eğitim programları düzenleyecek.

Anlaşma çerçevesinde, her iki ülkenin eğitim ve öğretim kurumlarında kursiyerlere yıllık uygulama planlarına uygun eğitim verilecek.

Mutabakatın uygulanmasında koordinasyon görevi ise Türkiye ve Filistin İçişleri Bakanlıklarına verildi.