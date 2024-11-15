Türkiye ile Filistin arasında imzalanan anlaşma Resmi Gazete'de

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Türkiye ile Filistin arasında imzalanan anlaşma Resmi Gazete'de

Filistin'in Ramallah şehrinde 24 Mayıs 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması" hakkında karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı mutabakat zaptı, kolluk eğitimi alanında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Taraflar, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla "eğitim ihtiyaç analizi" çalışması yapacak ve bu analiz doğrultusunda karşılıklı eğitim programları düzenleyecek.

Anlaşma çerçevesinde, her iki ülkenin eğitim ve öğretim kurumlarında kursiyerlere yıllık uygulama planlarına uygun eğitim verilecek.

Mutabakatın uygulanmasında koordinasyon görevi ise Türkiye ve Filistin İçişleri Bakanlıklarına verildi.

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