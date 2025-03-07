Türkiye ile Kırgızistan arasındaki yeni anlaşmalar Resmi Gazete’de

Kaynak: AA
Türkiye ile Kırgızistan arasındaki yeni anlaşmalar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Kırgızistan ile iki anlaşma Resmi Gazete’de yayımlandı. Anlaşmalar, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi, ticareti kolaylaştırmayı ve gümrük işlemlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

Resmi Gazete'deki bilgilere göre, Bişkek'te 9 Haziran 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Protokol" onaylandı.

Anlaşma ile iki ülke işbirliğinin güçlendirilmesi ve ticaretin kolaylaştırılmasının sağlanması amaçlanıyor.

Bişkek'te yine aynı tarihte imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Sınırlarından Geçiş Yapan Eşya ve Taşıtlarla İlgili Ön Bilgi Paylaşımına İlişkin Protokol" yürürlüğe girdi.

Buna göre, iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılması için elverişli ortamın oluşturulması, gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve sınır ötesi dolaşımın kontrolünün sağlanması amaçlanıyor.

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