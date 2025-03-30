Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: AA
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından imzalanan milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından imzalanan milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC arasında 14 Kasım 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Yapılmasına Dair Protokol"ün onaylanmasına karar verildi.

Anlaşmaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Protokol çerçevesinde Türkiye tarafının uygulama birimi olarak, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ise KKTC hükümeti tarafının uygulama birimi olarak görev yapacak.

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