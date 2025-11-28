Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Lübnan ile imzalanan deniz yetki alanı anlaşmasına yönelik Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan gelen tepkilere yanıt verdi.

'TÜRKİYE İLE MASAYA OTURMAYA HAZIRIZ'

Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis, Ankara'dan gelen açıklamalara yanıtının, Güney Kıbrıs'ın 'Türkiye ile 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde deniz sınırlarını belirlemek için masaya oturmaya hazır' olduğunu kamuoyuna duyurmak olduğunu söyledi.

'DENİZ SINIRLARIMIZI BELİRLEYELİM'

Hristodulidis, Türk tarafının kendi tezlerine güven duyduğunu belirtiğine vurgu yaparak, ‘O halde birlikte masaya oturalım, konuşalım ve komşu devletlerle yaptığımız gibi deniz sınırlarımızı belirleyelim, bunu yapmaya da devam edeceğiz’ dedi.

Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile ilk buluşmasında ifade ettiği gibi Crans Montana'da kesilen noktadan itibaren görüşmelerin yeniden başlamasına ‘yarın bile hazır’ olduklarını yineledi.

Hristodulidis, bunun Kıbrıs sorununun yaşayabilir ve işleyebilir bir çözüme ulaşması için önemli olduğunu söyledi.

Hristodulidis, AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında bile hiçbir mazeret aramadan masaya oturmaya hazır olduğunu Erhürman'a ilettiğini hatırlattı ve 'Görüşmeleri, müzakere sürecinin kazanımlarından yararlanarak yeniden başlatıp üzerinde mutabık kalınmış çerçeveye dayalı bir çözüme ulaşabiliriz' dedi.