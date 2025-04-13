Türkiye-Irak arasında üst düzey toplantı! Bakan Fidan'dan görüşme sonrası flaş açıklama...

Düzenleme: Kaynak: AA
Türkiye-Irak arasında üst düzey toplantı! Bakan Fidan'dan görüşme sonrası flaş açıklama...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 5. Toplantısı'nın olumlu geçtiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) düzenlendiği NEST Kongre Merkezi'nden ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"OLUMLU GEÇTİ"

Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 5. Toplantısı'nın yoğun ve güzel geçtiğini belirten Fidan, "Oldukça olumlu geçti. İki dost ülke arasında stratejik konuları enine boyuna masaya yatırdık." ifadelerini kullandı.

Fidan, bu güvenlik mekanizmasının, iki ülke arasında gittikçe daha da kurumsallaşan bir platform olduğuna işaret ederek, platformun iki ülkenin profesyonelliğini yansıttığını dile getirdi.

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