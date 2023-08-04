Türkiye-İran yolu sele teslim oldu

Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde sel meydana geldi.
İran sınırına yakın olan bazı bölgelerde bulunan dereler taşarken, Türkiye-İran karayolu ulaşıma kapandı.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Türkiye-İran karayolu ulaşıma kapandı.
Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde sel meydana geldi.
İran sınırına yakın olan bazı bölgelerde bulunan dereler taşarken, Türkiye-İran karayolu ulaşıma kapandı.