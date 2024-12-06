Türkiye İş Bankası dev satın alma

TatilBudur, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile 2025’e iddialı giriyor.

Türkiye İş Bankası’nın iştiraklerinden İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Türk turizminin önemli seyahat platformlarından TatilBudur’un yüzde 24,06 oranındaki hissesini alarak payını yüzde 64,15’e çıkardı. Bu değişim ile TatilBudur, sektördeki konumunu daha da pekiştirmeyi ve misafirlerine en iyi hizmeti sunmak için yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin önemli online seyahat platformlarından TatilBudur, İş Girişim Sermayesi’nin şirketteki payını arttırmasıyla yeni yıla güçlü bir başlangıç yapıyor. 8 Kasım 2024 tarihinde duyurulan ön protokolle başlayan sürecin 2 Aralık 2024’te tamamlanması ile TatilBudur’un yüzde 24,06 oranındaki hissesi 1 milyar 66 milyon TL bedel ile İş Girişim Sermayesi’ne devredildi.

İş Girişim Sermayesi’nin ilk olarak 2015 yılında TatilBudur’a gerçekleştirdiği yatırım ile başlayan ortaklık, 2020 yılında sermaye artırımı ile güçlenerek devam etti. Bu yatırım süreci TatilBudur’un operasyonel gücünü artırmak ve teknoloji altyapısını daha da kuvvetlendirmek adına önemli bir adım oldu. Son olarak şirketin yüzde 24,06 oranındaki yönetim hissesinin devri ile İş Girişim Sermayesi’nin TatilBudur’daki payı yüzde 64,15 oranına ulaştı.

“GELİŞİMİNE VE BÜYÜMESİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Kubilay Aykol, hisse devriyle birlikte, Bankanın girişim sermayesi yatırım kolu olan İş Girişim Sermayesi’nin, sektörün önemli oyuncularından olan Tatilbudur’da çoğunluk pay sahibi olduğunu, şirketin gelişimine ve büyümesine aktif olarak katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

“ORTAK HEDEFLER DAHİLİNDE DAHA ÇOK HAREKET ALANI…”

TatilBudur CEO’su Onur Otruş da bu gelişmenin heyecan verici olduğunu belirtirken, hisse devrinin, emin adımlarla büyümek için de önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Otruş “İş Girişim Sermayesi ile 10 yıldır uyum içerisinde markanın gelişimi için beraber yol alıyoruz. Yeni gelişmelerin bize, ortak hedefler dahilinde daha çok hareket alanı yaratacağına inanıyoruz" dedi.