Türkiye İş Bankası Genel Müdürü'nün kira isyanı. 12 bin liraydı 75 bin liraya çıkardılar çıktım

Türkiye İş Bankası...Türkiye'nin en büyük özel bankası...Genel Müdürü de Hakan Aran...İşte o genel müdürden kira isyanı geldi. Kiralarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran kendisinin de bir kiracı olduğunu söyleyerek, yaşadığı bir olaya dile getirdi.

Kiracı olduğunu ve evden çıkmak zorunda kaldığını belirten diyen Hakan Aran ev sahibinin 12 bin liralık kirayı yaklaşık 6,5 kata kadar artış isteğini belirterek, çıkmak zorunda kaldığını aynı meblağa bankazın munzam sandığına ait bir evi kiraladığını ifade etti.

KİRA MAĞDURU GENEL MÜDÜR

Kendisinin de kira artışı mağduru olduğunu ifade eden Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, çalışanların maaşının yarısının kiraya gittiğini ifade etti. Kira artışı yüzünden evden çıkanların aynı fiyata ev bulamadığını kaydenen Aran, bu insanların şehrin çok uzak bölgelerinde ev bulabildiklarını söyledi.

HAKAN ARAN ASGARİ ÜCRET HAKKINDA DEĞERLENDİRME YAPTI

Hakan Aran'a göre asgari ücrette uzlaşma şansı yok...Bunun kira, eğitim gibi yan haklarla ele alınması ayrıca vergi yüklerinin ferahlatılarak bir çözüm yoluna gidilmesi ile desteklenmesi sağlanabileceğini kaydeden Aran, İş Bankası olarak enflasyonun üzerinde ücret artışı yaptıklarını ifade etti. Bankanın bilançosunu zora sokma tehlikesine karşı çalışanlardan yana tavır aldıklarını belirten Hakan Aran, kamusal sorunları, kamusal güç olmadan çözelemeyeceğini söyledi.