Türkiye İş Bankası Müzesi 15. yaşında

Kalıcı sergisinin yanı sıra süreli sergileriyle, öğrencilere yönelik düzenlenen ücretsiz atölyeleriyle ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Müze, açıldığı günden bu yana 2,1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Müze bugünlerde Cumhuriyetimizin 100. yılında açacağı "Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları" başlıklı sergisinin heyecanını yaşıyor.

TARİHİN İZLERİNİ GÖRMEK MÜMKÜN

Müzenin hazırlık sürecinde, 1924'ten bu yana Türkiye'nin dört bir köşesinde biriken belgeler, fotoğraflar, filmler ve objeler toplanıp restore edilerek korumaya alındı. Bu zengin malzemeye ev sahipliği yapmak üzere İş Bankası'nın tarihi Yenicami Şubesi seçildi. 23 Eylül 1892'de İstanbul Postanesi olarak inşa edilen bina, 20 Şubat 1928 tarihinde Türkiye İş Bankası'nın İstanbul Şubesi olarak hizmet vermeye başladı. 1950'li yıllarda şubenin adı Yenicami Şubesi olarak değişti ve 2004 yılına kadar bu şekilde hizmet verdi. Restorasyon sürecinin ardından bina müze olarak İstanbul'un kültür hayatına katıldı.

ZENGİN BİR KOLEKSİYON SUNUYOR

Tarihi binanın iki katına yayılmış koleksiyonu ile yıl boyu açık olan Türkiye İş Bankası Müzesi'nin sabit sergisi, binanın üst katındaki birinci salondan başlıyor. Bankaya ait zengin arşivden toplumsal ve iktisadi hayatı yansıtan belge ve fotoğraflar, farklı dönemlere ait daktilo, hesap makinesi gibi bankacılık aletleri, kumbara, reklam filmleri gibi materyaller Müzenin birinci katında sergileniyor. Birbirini takip eden sekiz salon boyunca İş Bankası'nın Cumhuriyet'le yaşıt tarihinin kısa bir özeti kronolojik olarak ziyaretçiye aktarılıyor.

Giriş ve bodrum katta ise şube döneminden kalma sabit halde bulunan tarihi bankolar, ana kasa ve kiralık kasa daireleri ziyaret edilebiliyor. Bankalarda sadece yetkili görevlilerin girebildiği ana kasa dairesi ve müşteri kullanımına açık kiralık kasa dairesi, Müzede gezi alanı olarak kurgulandı. Bu iki kasayı bağlayan koridorda ışıklar ve seslerden oluşan hareketli bir enstalasyon bulunuyor.

Müzenin 28 Eylül 2021 tarihinde açılan süreli sergisi "Bir Asrın Ardından / Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer" için İstiklal Madalyası mirasçılarına yapılan çağrı büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Açıldığı günden bu yana 300.000'i aşkın ziyaretçi ağırlayan sergide, ülkemizin dört bir yanından ödünç verilen 300'e yakın İstiklal Madalyası, orijinal madalya beratları, fotoğraflar, kimlik kartları, anı defterleri ve kılıç, kama gibi muharebe eşyaları sergileniyor.

Yeni sergi "Yaşasın Cumhuriyet" için tüm Türkiye'ye çağrı

Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle İstanbul'da Türkiye İş Bankası Müzesi ile Ankara'da İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde açılacak "Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları" başlıklı yeni sergide Cumhuriyet'in kuruluş döneminden kalan aile yadigârlarıyla katkı sağlamak isteyenlere davette bulunuldu.

Türkiye'nin dört bir yanına yapılan çağrı ile dileyen herkes, Atatürk döneminin üretim ve sosyal hayatını yansıtan fotoğraflar, kartpostallar, belge ve nesneler, madalyon, rozet gibi anı objeleri ya da ülkemizde o dönemde üretilen yerli mallarından örnekler gönderebilecek.

Müzeye giriş ücretsiz olup, ziyaret saatleri, sergi programı ve atölyeler hakkında bilgi almak için <https://www.issanat.com.tr/turkiye-is-bankasi-muzesi> adresini ziyaret edebilirsiniz.