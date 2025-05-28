Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ne Avrupa'dan büyük ödül

29 Ekim 2023’te, Cumhuriyetimizin 100. yılında kapılarını açan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından ödüllendirildi.

Polonya’nın Bialystok kentinde düzenlenen Avrupa Yılın Müzesi Ödülü (EMYA) töreninde Müze, “özgün küratöryel yaklaşımı, sanat tarihine yeni perspektifler sunması ve tarihi unsurlarla modern mimariyi birleştirmesi” nedeniyle bu prestijli ödüle layık görüldü.

Jüri, Müze’nin daha önce yeterince tanınmamış eserleri öne çıkaran yenilikçi sergileme tarzı, evrensel erişilebilirlik standartları ve ziyaretçilere sunduğu sıcak atmosferle müze deneyimini yeniden şekillendirdiğini belirtti.

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, Müze’nin başarısından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “29 Ekim 2023’te Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak açılan Müzemiz, güçlü koleksiyonu, sergileri, koruma çalışmaları, yayınları, atölyeleri ve etkinlikleriyle kültür dünyamıza katkı sunmaya devam ediyor. 1940’tan beri süren 80 yılı aşkın çabanın eseri olan Müzemizin bu ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyuyor; sanatçılarımıza, koleksiyonun oluşumuna ve korunmasına katkı sağlayan İş Bankası ve İş Sanat çalışanlarına, Müze ekibimize ve ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz,” dedi.

Üreten, ayrıca, “Ülkemizin müzecilik faaliyetlerinin Avrupa’da takdir görmesi gurur verici. Avrupa Müze Forumu’na teşekkür ederiz,” diye ekledi.

Stevie, MUSE, MarCom, Felis ve Sardis gibi prestijli ödülleri kazanan Müze, bu takdirnameyle sanat dünyasındaki etkisini bir kez daha kanıtlayarak Türkiye’nin sanat vizyonunu uluslararası alanda güçlendirdi.