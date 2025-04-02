Türkiye İş Bankası'na uluslararası 4 ödül. Sektörün gururu oldu

20 yılı aşkın süredir global finans sektörü tarafından ilgiyle takip edilen Euromoney yarışmasından, Türkiye İş Bankası bu yıl 4 ödülle döndü. Banka, Türkiye’nin "Özel Bankacılık Alanında En İyi Bankası”, "Yüksek Varlık Sahibi Bireyler için En İyi Bankası”, “Farklılaştırılmış Portföy Yönetiminde En İyi Bankası” ve “Özel Bankacılık Dijital Çözümlerinde En İyi Bankası” seçildi.

Londra'da düzenlenen Euromoney Özel Bankacılık Ödülleri'nde Türkiye İş Bankası, finans sektöründeki başarısıyla 4 ödüle birden layık görüldü. Banka, özel bankacılık alanındaki yenilikçi hizmetleri ve müşteri odaklı stratejileriyle dikkat çekiyor.

BÜYÜK BAŞARI

Dünyanın önde gelen finans yayınlarından Euromoney tarafından düzenlenen Özel Bankacılık Ödülleri, Londra'da sahiplerini buldu. Finans sektörü tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma, önde gelen bankaların başarılarını ödüllendirdi.

Türkiye İş Bankası, “Türkiye’nin Özel Bankacılık Alanında En İyi Bankası”, “Yüksek Varlık Sahibi Bireyler için En İyi Bankası”, “Farklılaştırılmış Portföy Yönetiminde En İyi Bankası” ve “Özel Bankacılık Dijital Çözümlerinde En İyi Bankası” ödüllerine layık görülerek, sektördeki liderliğini pekinleştirdi.

"BÜYÜK İVME KAZANDIK"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, Londra’daki törende yaptığı konuşmada, özel bankacılık alanında son dönemde büyük bir ivme kazandıklarını belirtti. Banka, 10 milyon TL ve üzeri tasarrufa sahip müşterilere sunduğu hizmetlerle fark yaratıyor. Sözen, önümüzdeki 3 yıl içinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinin en iyi özel bankası olmayı hedeflediklerini belirtti.

"SEKTÖRDE ÖNE ÇIKIYORUZ"

İş Bankası, dijital dönüşüm ve yapay zeka destekli finansal hizmetleriyle sektörde öne çıkıyor. Mobil uygulama içinde geliştirilen özel arayüzlerle, müşterilere yenilikçi ve kişisel bir deneyim sunuluyor. Sözen, böylesine prestijli ödülleri kazanmalarında, yapay zeka destekli finansal analizler ve yetkin ekiplerin katkısının büyük rol oynadığını vurguladı.

AİLE FONU'NUN ÖNEMİ BÜYÜK

Bankanın sunduğu bir diğer önemli hizmet ise “Aile Fonu”. Bu fon, aile varlıklarının ikinci ve üçüncü kuşaklara daha etkin bir şekilde aktarılmasını sağlıyor. Ayrıca, miras planlaması, vakıf kurulumu ve filantropi danışmanlığı gibi konularda da profesyonel destek sunuluyor. Darüşşafaka ve TEMA gibi kurumlarla işbirliği yaparak bağış planlamalarını daha sistematik hale getiriyor.

AYRICALIKLI HİZMETLER

İş Bankası, özel bankacılık müşterilerine özel olarak geliştirilen Privia Concierge Hattı ile prestijli etkinliklerden, Michelin yıldızlı restoran rezervasyonlarına kadar geniş bir hizmet ağı sunuyor. Bu hizmet kapsamında, uluslararası spor organizasyonları, konser ve tiyatro biletleri ile kişisel seyahat planlaması gibi olanaklar sunuluyor.