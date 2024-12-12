Türkiye İş Bankası'na yeni Genel Müdür Yardımcısı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Türkiye İş Bankası'na yeni Genel Müdür Yardımcısı

İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mehmet Türk atandı. Banka, BDDK'ya bildirim yaptı, gerekli izinler alındığını açıkladı.

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu toplantısında, Başkent Kurumsal Şube Müdürü Mehmet Türk atandı. Mehmet Türk'ün atama kararı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verildi.

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Mehmet Türk, Virginia Polytechnic Institute and State University İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı ve Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş İşletme Yönetimi Bölümü’nde doktora yaptı. 2000 yılında İş Bankası’nın Hazine Bölümü’nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Türk, aynı bölümde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2017 yılında Hazine Müdürü oldu. 2021 yılında Başkent Kurumsal Müdürü olarak atanan Türk, 2024 yılında Harvard Business School’da ileri düzey yöneticilik programını tamamladı.

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