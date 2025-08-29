Türkiye-İspanya maçı öncesi flaş karar

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre İspanya Futbol Federasyonu, TFF'ye, MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka için kendilerine önerilen bölümün yeterli olduğunu ayrıca misafir tribününü kullanmayacaklarını bildirdi.

Bu gelişmenin ardından saat 21.45'te başlayacak maçın 2 bin kişilik misafir tribünü biletlerinin de satışına karar verildi. Biletler, "www.passo.com.tr" ve Passo'nun mobil uygulaması üzerinden satışa çıkarıldı.

Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları "www.passotaraftar.com.tr" web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli TC kimlik kartları, Passo taraftar kart ve Passo mobil uygulama ile giriş yapabilecek.