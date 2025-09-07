Dünya Kupası Elemeleri'ne Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yenerek galibiyetle başlayan A Milli Takımımız, ikinci maçta İspanya'yı Konya'da ağırlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21:45'te başlayacak zorlu maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri açıklandı.

İKİ TEKNİK ADAM DA KAZANAN 11'İ BOZMADI

Vincenzo Montella da Luis de la Fuente de kadroyu bozmadı. İki takım da ilk maçlardaki 11'lerle sahaya çıkacak.

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇININ İLK 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Yunus, Arda, Kenan, Kerem

İspanya: Unai Simon, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Yamal, Nico Williams, Oyarzabal.