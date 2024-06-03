Türkiye İtalya maçını yayınlayacak kanal belli oldu. Sürpriz karar

14 Haziran'da başlayacak olan EURO 2024 öncesi çalışmalarını sürdüren A Milli Takımımız özel maçta İtalya ile karşı karşıya gelecek.

4 Haziran Salı günü (Yarın) Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 22.00'de başlayacak.

EURO 2024 öncesi oyuncularını son kez sınayacak olan Montella öğrencilerinin performansına göre Almanya'ya götüreceği isimleri belirleyecek.

Futbolseverleri ekrana kilitleyecek olan karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Millilerin maçları her zaman TRT'den yayınlanırken bu sefer TRT Spor'un tercih edilmesi şaşkınlık yarattı.

Millilerimizin İtalya maçı öncesi aday kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Hull City), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)