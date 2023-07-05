Milli Takımın İtalya ile oynayacağı maçın kanalı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde güçlü rakip İtalya ile karşılaşacak.
Milletler Ligi'nde 9 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak adını çeyrek finale yazdıran milli takım, İtalya'yı da yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.
Türkiye-İtalya maçı 13 Temmuz Perşembe günü saat 22.00’de oynanacak.
Çeyrek final mücadelesi TRT Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek.
Milletler Ligi'nde lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan Filenin Sultanları, 13-17 Temmuz tarihlerinde ABD'nin Arlington kentinde yapılacak finallerde mücadele edecek.
Millilerin çeyrek finaldeki rakibi, lig etabını 21 puanla 6. sırada bitiren İtalya oldu. Ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde İtalya'yı geçmeyi başarırsa yarı finalde ABD-Japonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.